El Vilagarcía Bulthaup hace historia y sube a Superdivisión

El Vilagarcía Cocinas Bulthaup hizo historia ayer en Valencia al conseguir el ascenso a la Superdivisión, la máxima categoría del tenis de mesa nacional. Un éxito sin precedentes en el casi medio siglo de historia de la sección en el Liceo, pero que no pudo llegar acompañado del ascenso del Cambados TM. Los vilagacianos ganaron 3-4 a los anfitriones del CTT Mediterráneo Valencia, mientras que los cambadeses no tuvieron fortuna en su duelo ante CN Mataró y perdieron 4-3.



Tres horas y media de partido fueron necesarios para decidir el ascenso de los vilagarcianos. Desde Valencia, el presidente Jose Luis Recuna, daba puntual información al resto de componentes del club que siguieron el duelo vía telefónica, con Antonio Castro al frente. Los vilagarcianos se encontraron una “encerrona”, teniendo que jugar en una sala con mucha humedad y sin apenas ventilación. De hecho el club anunció que pese a ganar realizará una protesta formal ante la Federación. En el primer partido Sergei Nigeruk ganó 3-2 a Jose Manuel Barroso. Luego Ramón Mampel cayó 3-0 con el chino Liu Jing Jing. Guillermo Correa no tuvo opción ante el número uno local, Libre Sancho, y perdió 3-0. La clave del ascenso estuvo en el duelo entre Sergei y Sancho. Con 2-1 a favor del local, el ucraniano salvó un bola de partido y se puso 2-2, en el quinto set llegó a ir perdiendo 5-1 pero volteó el marcador para poner el 2-2 en el global. Luego Mampel ganó 3-0 a Barroso y Correa perdió 3-0 con el chino. En el doble, Mampel y Nigeruk se impusieron con facilidad 3-0 a Liu Jing Jing y Libre Sancho.



“Es una alegría tremenda”, explicaba ayer Recuna desde Valencia. “Somos cuatro amigos, pero con ilusión, una buena relación y a base de saber manejar el personal estamos entre los grandes”. Antonio Castro comenta que “es ahora de disfrutar, ya pensaremos en como afrontarlo”. Tanto Recuna como Castro se acordaron de Cambados TM. “Me queda mal cuerpo por ello, lucharon muchísimo”, dice Recuna. “Quiero felicitar a Cambados por como compitieron, tuvieron mala suerte”, explica Castro.



El Establecimientos Otero Cambados TM cayó en un ajustado partido ante CN Mataró. Se resolvió en el doble y en el quinto set para la pareja de los catalanes formada por Yordi Jason Ramos y Xabier Peral, que ganaron 3-2 a Rafa Taboada y Guillermo Sánchez. Taboada había podido en individuales con Ramos (0-3) pero perdió ante Peral (3-0). Fernando Padín no pudo con Ramos (3-1) ni con Sergi Grau (3-2). Guillermo Sánchez fue el que mejor estuvo del tridente cambadés al ganar al ganar a Peral 1-3 y a Grau 2-3.