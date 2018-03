El Vilagarcía TM celebra su permanencia en la élite

El Vilagarcía TM Cocinas Bulthaup sumó el domingo su primer empate de la temporada, ante el Fundación Cajasol Hispalis, con el que certifica de forma matemática su continuidad en la máxima categoría del tenis de mesa español y sigue inmerso en la pelea por las plazas europeas.

Liderados por el belga Jean Lauric, que hizo sus dos puntos al ganar al chileno Juan Pablo Lamadrid 3-0 y al ribadumiense Marcos Sanmartín por 3-1, los locales estuvieron 3-1 en el global después de la brillante victoria de Sergei Nigeruk ante el chino Lee Chia Sheng por 3-0 y de la derrota de Andrés Correa con el arousano Sanmartín en cinco sets.



En el quinto duelo, Nigeruk cayó ante Lamadrid en un “extraño partido”, explican desde el club vilagarciano. Lo hizo en cinco sets, por lo que en el sexto y último duelo Correa no tuvo ninguna opción ante el chino Sheng, de ahí el 3-3 final que no impidió la celebración de la permanencia matemática de los vilagarcianos en su primera temporada en la élite a pesar de no contar con “un patrocinador que dé nombre al equipo” y de disponer “de un presupuesto muy ajustado”. Todavía quedan tres jornadas para pelear por jugar la Copa de Europa.



En División de Honor, el Cambados TM Deporte Galego consiguió este fin de semana una doble victoria en su desplazamiento a Madrid que le permite seguir aferrado a la pelea por la fase de ascenso. Ganó 5-1 al C.D.T.M. Rivas en el debut de Guillermo Sánchez esta temporada, que ganó sus dos encuentros. El domingo los cambadeses ganaron al hasta ese momento líder, el A.D.T.M. Leganés, por un ajustado 4-3. Rafa Taboada sumó los dos puntos de individuales, Jose Manuel Ruiz logró el tercero, por lo que todo se decidió en el doble, con triunfo de Ruiz y Taboada en cuatro sets para apretar la lucha por los tres primeros puestos.