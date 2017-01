Un vilagarciano al frente del Choco

“Soy choqueiro, pero vilagarciano, que fue donde nací y lo recalco siempre que me preguntan”. Iván Crespo, a sus 35 años, está inmerso en su quinta temporada al frente del CD Choco, que el domingo visita al Arosa en A Lomba. A menos de 500 metros del campo, en Cornazo, vivió el presidente del Choco sus primeros años antes de marcharse a Redondela. Sus abuelos y su madre son vilagarcianos, por eso siempre estuvo a caballo entre ambas localidades toda su vida. Pasando las etapas de vacaciones en tierras arousanas. “Recuerdo ir de pequeño a ver partidos del Arosa en Segunda B, mi abuelo era socio”. Crespo se estableció en Redondela y jugó al fútbol en el Choco, llegando al primer equipo. “Lo dejé por una lesión de rodilla”. Hace cuatro temporadas, tras perder el ascenso en A Illa en el último partido de liga y en una situación económica difícil, llamaron a su puerta.

“Era un momento delicado para el club, entre los capitanes y los entrenadores nos pidieron que echáramos una mano, lo cogimos como gestora en 2012”. Su primera decisión fue unir fuerzas. “Fusionamos la EF Redondela, el Choco CF y el CD Choco. Había tres clubes trabajando la cantera, dos de ellos con la misma directiva”. En el primer año de mandato del vilagarciano, el Choco ascendió a Tercera y su equipo juvenil a Nacional.

Con el salto de categoría y un presupuesto “austero”, la directiva de Crespo hiló fino para confeccionar un plantel competitivo. “La clave es romperle mucho la cabeza a los jugadores para convencerlos, dinero no hay mucho”. Su excompañero en el primer equipo y amigo Jacobo Montes fue el encargado de “moverse y apostar por cosas diferentes”, explica el arousano, “nosotros le dábamos un presupuesto y el entrenador se encargaba”. El mercado de futbolistas del Choco está en Preferente. “Aquí hay muchos clubes de esa categoría con los que nos cuesta competir”.

En el regreso a Tercera 32 años después, el Choco de Iván Crespo obró un milagro. Se metió en play-off de ascenso a Segunda B. Tras el éxito, Jacobo Montes dio por cerrado un ciclo y se marchó al Alondras. El presidente confió en su hermano Marcos, al que también conoce desde hace muchos años. “Cuando jugamos el play-off yo dije que había que disfrutar, que podían pasar 60 años hasta disputar otro”. Pero no fue así. El Choco repitió entre los cuatro primeros la temporada pasada. Y llegó más lejos al apear al Badajoz en play-off. “No se me olvidará en la vida”, dice el presidente. El Choco viajó a Extremadura con ventaja mínima (2-1). “Verte en un campo con 8.000 personas donde desde la llegada nos lo hicieron pasar mal, ponerte 0-2 y en el minuto 44 estar 2-2 y con uno menos...”. El Zaragoza B apeó a los redondelanos, que a final de temporada perdieron jugadores con destino a Segunda B. Este verano tocó reinventarse de nuevo, fichando en Preferente. Pero las lesiones han condicionado la primera vuelta. El delantero Silva se lesionó de pubalgia en el último partido de play-off. Reapareció en noviembre, pero su regresó está siendo progresivo en minutos. Entre él y Hugo, ahora en el Coruxo, marcaron 40 goles el año pasado. En el actual el equipo lleva 24, como el Arosa, pero ocupa el puesto decimosexto con 20 puntos. “También tuvimos problemas en defensa. Contra el Arosa en el primer partido, en la jugada en la que Manu Justo se fracturó la clavícula, nuestro defensa Suso se rompió la rodilla”. En el mercado invernal, Iván Crespo está moviendo ficha para reforzar al Choco. Hace unos días fichó a Javi González, joven central procedente del Coruxo. Y espera firmar a otros dos jugadores antes del cierra del mercado invernal a finales de mes.

Son muchos los clubes en Tercera que se quedan a las puertas del play-off año tras año. A pesar de gastar dinero en fichajes. El Choco de Iván Crespo demostró que no solo es una cuestión económica, sino de tener las ideas claras en el proyecto deportivo. El presidente del Choco cree que el del Arosa este año tiene muy buena pinta. “A priori partió con una plantilla más justa respecto a años anteriores, pero está haciendo una temporada espectacular, me dicen que con muy buen fútbol, es un equipo muy difícil de batir”.