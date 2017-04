Vilaxoán va a por todas

Un total de 90 embarcaciones de toda la provincia de Pontevedra se darán cita mañana, desde las 16:30, en el puerto de Vilaxoán, para celebrar la XI Bandeira de Bateles Porto de Vilagarcía.



Más de 450 deportistas de todas las categorías lucharán por hacerse con los estandartes. Concretamente, en femenina habrá alevines, promesas, juveniles y absolutas, mientras que en masculino competirán alevines, infantiles, cadetes, juveniles y absolutos.



Entre todos los clubs que participan, el de Vilaxoán será el que más equipos aporte, un total de 15. Además, considerando la buena temporada que llevan, los locales esperan que la banderas se puedan quedar en casa: “Agora mesmo somos a envexa de todo o remo, cando non gañamos este ano é porque non presentamos equipo e na base temos case 100 fichas nestes momentos”, aseguraba ayer Melchor Gago, directivo del club. Gago deseó también “finiquitar” esta gran temporada “coa prometida ampliación do clube”. En cuanto a los rivales que podrían ponérselo difícil mañana jueves están Meira en categoría femenina y Bueu, Tirán o Mecos en masculina.



Esta XI Bandeira es la competición previa al territorial, que se celebra también en Vilaxoán el sábado y el domingo, por lo que todos los clubs lucharán este jueves por lograr la mejor posición de cara al fin de semana, competición en la que se decidirán las embarcaciones que se clasifican para el Gallego.



En la presentación de la Bandeira estuvo la presidenta de la autoridad Portuaria, Sagrario Franco; el concejal de Deportes, Miro Serén; el presidente del Club, Gelo Tarrío; el vicepresidente, Manuel Tarrío y el directivo Melchor Gago. l