El Villalonga cae con orgullo tras jugar con un central en la portería

El Villalonga perdió ayer por la mínima en San Pedro ante el Bergantiños en un partido que pasará a la historia del club celeste por la actuación del central Adrián Santos como guardameta titular. Con Iván Parada y Adrián Cascallar lesionados, el cuerpo técnico decidió no alinear al juvenil de 16 años Marcos, que no se encontraba con la confianza suficiente para un envite muy diferente a los que juega en la segunda categoría provincial de juveniles. Adrián, diez años después de jugar de portero en Noja en la prórroga del play-off, volvió a ponerse los guantes para defender la portería celeste. No lo hizo mal, salvo en el gol, tras prepararse durante la semana. El Bergantiños, que recupera el cuarto puesto, sufrió para ganar en San Pedro porque el Villalonga, aún sin portero, es un gran equipo, trabajado y batallador. Capaz de manejar el balón, como hizo durante muchos minutos sobre todo de la primera parte. Pero el Bergan atrás es sólido, mucho, por eso lleva 16 partidos sin perder y va lanzado a jugar el play-off.



En los primeros cinco minutos, tres córners y una falta lateral visitante hacían temer lo peor para Adrián. Pero no tuvo que intervenir porque sus compañeros las sacaban todas. Hasta que a los nueve minutos, en el primer disparo a puerta visitante, llegó el gol. Lanzó Iago Blanco abajo y flojo. Adrián Santos se lanzó bien, pero no pudo atraparla y dejó un rechace en el área pequeña que aprovechó Nacho para marcar a placer. Tras el 0-1 el Villalonga empezó a crecer en su juego y fue mejor que su rival, que se dedicó a defender y a jugar a la contra. El equipo de Antonio Fernández echó el balón abajo y combinó, generando su primera ocasión clara los 25 minutos. En un disparo de Cerqueiras que despejó Cristhopher con problemas.



El peligro del Bergantiños se concentró en la banda izquierda con Iago Blanco. Rodri Alonso, tras una indecisión de la zaga tuvo el 0-2, pero lo salvó un Adrián Santos que ya estaba metido en su papel y lo paraba todo. Como demostró al inicio de la segunda parte al sacarle un mano a mano a Iago Blanco.



El Villalonga peleó mucho y empujó, tuvo acercamientos pero el Bergantiños, experto, defendió su mínima renta.