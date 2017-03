El Villalonga camina con paso firme hacia la permanencia

El Villalonga no falló en O Poboado ante un As Pontes virtualmente descendido y se impuso por 1-3 en su segunda victoria consecutiva que le permite ganar posiciones en la tabla y alcanzar los 43 puntos. El equipo de Antonio Fernández se adelantó en el marcador muy pronto, a los ocho minutos por mediación de Adrián Padín, que finalizó con un gran gol al palo largo una buena jugada colectiva. En una primera parte igualada sin ocasiones claras de ninguno de los dos equipos, los locales lograron empatar antes del descanso por mediación de Rubén Pardo en el minuto 44. Un error en la salida de balón de los visitantes dio origen al empate.



En la reanudación el Villalonga fue superior, tomó el mando y generó ocasiones. Tuvo más tranquilidad en el centro del campo y no arriesgó en la salida de balón. Aunque empezó frío y As Pontes tuvo varios acercamientos, a los 57 minutos llegó el 1-2, obra de Rubén Cerqueiras con un “cañonazo” desde fuera del área. El tanto dio tranquilidad a los celestes, que optaron por jugar poco después con defensa de cinco con la entrada de Jose.



El As Pontes arriesgó y acabó jugando directo con un 3-4-3. Tras perdonar Javi Pazos una muy clara, llegó el tercero del marinense en una acción individual de saque de banda. La roja directa del local Callón por derribar a Cerqueiras poco después hizo que los últimos minutos se convirtieran en un mero trámite.



El Villalonga es noveno, tiene 7 puntos de ventaja sobre el descenso directo y 5 sobre el 16º clasificado. La próxima semana recibe al descendido Dubra en otro duelo para seguir escalando.