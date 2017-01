El Villalonga ficha a Varo Fernández, del Celta B, antes de visitar al líder

Álvaro “Varo” Fernández se convierte en el segundo fichaje del Villalonga en el mercado invernal tras Manu Ramilo para suplir las bajas de los “díscolos” Íker, Pana y Martín. Se trata de un defensa vigués de 19 años que llega del Celta B, donde esta temporada no tenía ficha porque se recuperaba de una lesión grave de rodilla. Varo es hermano del también jugador del filial del Celta Borja Fernández, dos años mayor que él. Ambos llegaron al club olívico siendo alevines y cumplieron todas las etapas en los equipos de cantera en A Madroa. Esta misma semana el futbolista se desvinculó del filial y llega al Villalonga para ayudar al equipo en su primer año sénior. Ya se entrena con sus nuevos compañeros.

El que no fichará en el Villalonga es el veterano Bautista, que se estuvo entrenando con el equipo las últimas semanas. No hubo acuerdo económico, a pesar de que el técnico Antonio Fernández manifestara su deseo de ficharlo.

Varo Fernández espera poder debutar el domingo. “Había más opciones de equipos pero me decanté por el Villalonga, tiene jugadores comprometidos y conozco a Josiño, con el que coincidí en la Selección Gallega, y también al entrenador de porteros César, clave en mi decisión”. Varo se operó a principios de enero de 2016 de rotura del ligamento cruzado. Ya está recuperado y espera poder competir en Tercera gracias al Villalonga.

El refuerzo de Varo Fernández se produce justo en la semana más ilusionante del equipo, con la visita al campo del líder Rápido de Bouzas en el punto de mira. Será el domingo en horario matinal (12 horas). Los números del líder en el Baltasar Pujales son una barbaridad. Nueve triunfos en nueve partidos y tan solo un gol encajado, el que marcó el Choco en su derrota por 4-1.

En el Pujales sucumbieron además de los de Redondela esta temporada: Órdenes (4-0), Negreira (1-0), Deportivo B (2-0), Céltiga (1-0), Castro (3-0), Dubra (2-0), Bergantiños (1-0) y Barco (3-0). Ni encaja ni pierde punto. Por eso el equipo de Patxi Salinas es el líder destacado. Pero el Villalonga afronta el duelo con muchísima ambición. Además impone respeto, no en vano es el mejor equipo de la categoría como visitante a pesar de ser un recién ascendido. El conjunto celeste lleva cuatro semanas seguidas sin encajar y ha ganado en sus tres últimas salidas (Bergantiños 1-3, Barco 0-1 y Órdenes 0-1). Antonio Fernández recupera a Adrián Padín e Iván Renda, mientras el líder no podrá contar por sanción con Youssef ni con Carlos Pereira, sancionados.

“El equipo está entrenando muy bien”, advierte el entrenador del Villalonga. “El espejo que tenemos es el partido ante el Vilalbés, creo que llegamos en un gran momento, lo que me transmiten los jugadores entrenando es mucha ambición e inconformismo. Lo que les hago ver es que tenemos mucho que ganar y poco que perder”. Se miden primero contra sexto, si bien el Villalonga lo único que divisan en la clasificación es la distancia con los puestos de descenso. “No no miro hacia arriba, hay que mirar al quinto por la cola”.