El Villalonga mereció más ante el Fabril

Mereció más el Villalonga ayer en San Pedro ante el Dépor B, que hizo valer un gol de Álex Corredera mediado el primer tiempo para llevarse los tres puntos. La falta de acierto en el remate evitó que los celestes lograron al menos el empate, y es que apretaron hasta el final y el filial acabó pidiendo la hora.

De inicio, el Villalonga jugó con su habitual dibujo de cinco defensas. Antonio Fernández apostó por reforzar la medular, en su objetivo de presionar continuamente a los visitantes por dentro para que no manejaran el balón con comodidad. Los dos equipos jugaron con descaro y ambición. El primero en avisar fue el Fabril en un remate que no cogió puerta de Queijeiro. En su segunda ocasión el equipo de Cristóbal Parralo, que no pudo contar con su estrella Óscar “Pinchi” (sancionado), sí acertó. Centró el boliviano Jorge Carreón y remató el ex del Barça Álex Corredera batiendo a Iván Parada. Al Villalonga se le complicó el partido, pero reaccionó bien. Solo le faltó acierto para empatar. Avisó Cerqueiras con un remate que rozó el poste.

Antes del descanso ambos equipos tuvieron opciones muy claras, puesto que estrellaron sendos remates en la “madera” . Primero el filial. Borja Galán lanzó desde la frontal al larguero y luego el equipo celeste la tuvo en un remate de cabeza de Ronald que se estrelló en el poste.

En la segunda parte, aunque el Fabril empezó avisando con sendas ocasiones de Expósito y Queijeiro, el Villalonga tomó el mando y encadenó méritos para al menos empatar. Tuvo más llegadas que ocasiones claras. A la hora de partido, Ronald centró y el balón pasó por todo el área sin que remate nadie y un defensa despeja contra el cuerpo del meta Álex Cobo.

En el minuto 81, en un córner el portero visitante tuvo que meter una mano al lanzamiento de Mota. El Villalonga nunca bajó los brazos, y pese a que perdió por lesión al ex fabrilista Josiño, lo intentó sin suerte hasta el final.