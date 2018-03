El Villalonga prepara el derbi a oscuras en O Revel

Villalonga y Ribadumia se miden mañana en San Pedro (17.30 horas) en un derbi marcado por la pésima situación clasificatoria del equipo celeste. A 9 puntos de la permanencia cuando le restan 27 en juego y luego de 22 jornadas sin ganar (casi cinco meses), la resurrección del Villalonga de cara a obrar lo que sería un auténtico milagro deportivo pasa por ganar a sus vecinos de Ribadumia. No ha sido fácil la preparación del duelo de los celestes, con problemas de efectivos y también técnicos en la intalaciones de O Revel, donde un nuevo apagón obligó a fianlizar la sesión del jueves antes de tiempo.

“Hay que darle una alegría a nuestra afición luego de una temporada tan dura”, dice Luis Oliveira. “Tenemos a bastantes jugadores entre algodones, a ver a quienes recuperamos”. El entrenador local no asume el descenso. “Debemos ir partido a partido, los jugadores tienen muy buena actitud, hicimos un muy buen partido ante el Silva, espero que se vea esa mejora el domingo”. Acerca del Ribadumia, en situación más desahogada tras su última victoria en casa, Oliveira cree que al tratarse de un rival que “es parecido al nuestro, preparado para tocar y no jugar directo”, el derbi será abierto y “muy disputado”.

El Villalonga jugará el aplazado ante el Choco el miércoles día 4 de abril las 21 horas también en San Pedro.

Céltiga

El Céltiga tiene por delante dos partidos claves en apenas cuatro días para dejar encarrillada la permanencia. El jueves recibe en el aplazado al Barbadás y mañana es otro equipo d ela parte baja, el Cultural Areas, el que visita el Salvador Otero. “Vamos a ir partido a partido, só debemos centrarnos no do domingo”, explica Manolo Núñez, que está pendiente de la evolución de Manú Silva, con un esguince, y de Ángelo, que sufrió una aparatosa caída esta semana. Los delanteros Sabino y Rubén Márquez están recuperados y pueden reaperecer. “O Areas ten moi bo ataque, coa chegada de Yago ao banquillo teñen máis orde e unha estructura defensiva, gañaron a Composela e Bergantiños. Para nós e importante sobre todo non perder este partido”.l