El Villalonga se rehizo a la buena puesta en escena del Ribadumia y empató el derbi

Ribadumia y Villalonga empataron en el derbi adelantado a la jornada ayer en A Senra. Los aurinegros marcaron a los diez minutos por mediación de Hugo Soto, tuvieron varias ocasiones para hacer el segundo en una primera parte en la que fueron mejores, pero al inicio de la segunda el Villalonga salió mejor y logró la igualada por mediación de Rocha. Los celestes, con organización defensiva, contuvieron las tentativas locales en los últimos veinte minutos.

En la primera parte el Ribadumia logró imponer su estilo, llevó la iniciativa y manejó el balón con criterio. Los de Luis Carro fueron encadenando acciones combinativas de mérito. Avisó Cerqueiras en un disparo cruzado tras pase de Hugo. Y acertó el delantero de Vilaxoán a los diez minutos. Una acción que hilvanaron en la banda derecha Santi y Josiño. El lateral llegó a la línea de fondo y puso el pase atrás para que Hugo marcase a placer. Tras el gol el Villalonga mantuvo su plan, de salir a la contra y esperar un error de los locales. El equipo de César Sánchez no se puso nervioso por detrás en el marcador y la iniciativa siguió siendo de los locales, que generaron ocasiones para el 2-0, pero no acertaron. Josiño de cabeza a centro de Hugo y Cerqueiras con un disparo desde la frontal que no cogió puerta.



Mediada la primera parte, el Villalonga dio un paso adelante. Avisó Adrián Padín con un disparo que desvió Iván Parada. El equipo de César Sánchez subió su presión, pero la mejor ocasión la tuvo el Ribadumia antes del descanso, en un disparo de Cerqueiras que se envenenó tras tocar en un defensa. El balón se perdió por poco por encima del larguero.

En el descanso los celestes realizaron diferentes ajustes y salieron en la segunda parte muy bien. El Villalonga dispuso de una doble ocasión clarísima. Primero Rafa Pérez, habilitado en un pase interior por Padín, no pudo superar en área pequeña en el mano a mano a Iván Parada, que salvó con el cuerpo. Luego le llegó el balón franco a Aarón Paredes, escorado pero en posición franca y libre de marca, pero remató desviado con poco convicción.

En su tercera ocasión, el Villalonga empató. Robó en campo propio y buscó rápido el desmarque en vertical de Rafa Pérez, que dentro del área levantó la cabeza y puso un pase atrás. Llegó Rocha solo y la colocó desde la frontal pegadita al poste.

Los celestes perdieron por lesión a Aarón Paredes a las hora de partido. El Ribadumia, tras quedar noqueado tras el empate, consiguió rehacerse. Tras la entrada de Ramón tuvo una ocasión clara para el 2-1, en un remate de Cerqueiras desde el punto de penalti que atrapó en dos tiempos Marcos Bermúdez. En el último cuarto de hora, con la entrada de Iván Renda por Nelo, los locales pasaron también a jugar con defensa de tres centrales y carrileros. El Ribadumia estuvo más cerca de desnivelar la balanza en los últimos minutos, pero Marcos Bermúdez estuvo muy sólido. El empate refuerza a ambos equipos, que afrontaron el derbi con bajas.