El Villalonga remonta tras el descanso y ya acaricia la permanencia

El Villalonga dio un pase importante hacia el objetivo al sumar ayer su tercera victoria consecutiva en liga con la que alcanza los 46 puntos. No fue sencillo derrotar al ya descendido Dubra, que se adelantó en el marcador en la primera parte. Pero tras el descanso llegó la remontada con los goles de Aarón Paredes y Javi Pazos. Un triunfo que otorga tranquilidad y margen de error a los celestes para los últimas seis partidos, aunque todavía no han acabado los deberes.



El Villalonga no compitió bien en la primera parte. Demasiado nervioso e impreciso ante un rival que aprovechó la mala tarde local. Al cuarto de hora un resbalón de Iván Parada casi le cuesta muy caro. En otra concesión llegó el 0-1. Eloy marcó a placer tras un error de Adrián Santos en el pase y con Iván Parada fuera de la portería. Tras la siesta y con el marcador en contra, despertaron los celestes, aunque pecaron de precipitación.



En el descanso Antonio Fernández movió el banquillo. Entraron Mota y Aarón. El equipo salió con otra determinación y a los dos minutos ya logró empatar. El propio Aarón Paredes aprovechó un balón franco en el área para marcar. La segunda parte fue diferente. El empate animó al Villalonga, que empezó a dominar a un rival que fue bajando enteros. Solo el reloj jugaba en contra de los celestes, que buscaron una y otra vez el tanto de la victoria sin fortuna ni acierto en los últimos metros. Javi Pazos tuvo una muy clara en un mano a mano en el que llevaba a su lado a Josiño. Pese a que el tiempo pasaba y no llegaba el gol, las sensaciones de los celestes eran buenas y su rival empezaba a notar el cansancio.



A falta de un cuarto de hora para el final, apareció el goleador local Javi Pazos para realizar una gran jugada personal. . Se fue por banda de varios rivales y batió al meta Iván. El 2-1 fue definitivo porque el Dubra no tuvo capacidad de reacción. Aún con sufrimiento y teniendo que voltear el marcador, los locales logran una victoria clave que les mantiene en el noveno puesto con diez puntos de renta sobre el descenso directo y siete sobre el decimosexto clasificado. El Villalonga jugará sin excesiva presión la próxima semana en San Lázaro ante un Compostela que pelea por el play-off.



Javi, 15 goles ya

Con el de ayer, el delantero marinense Javi Pazos suma ya 15 goles en el campeonato de liga. Es el máximo artillero de entre los cuatro equipos arousanos de Tercera, además se sitúa en el cuarto puesto de la clasificación de goleadores de Tercera con los mismos registros que Gerardo (Vilalbés). Solo Uxío (Cerceda), y los deportivistas Pinchi y Borja Domingo. l