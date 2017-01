El Villalonga visita Cerceda con la ilusión de hacer otra machada

Todavía con el amargo sabor de boca que dejó la derrota a última hora ante el Choco, sobre todo tras apreciar en las imágenes de televisión varias infracciones en los tantos visitantes, el Villalonga se presenta esta tarde en O Roxo dispuesto a rehacerse ante todo un Cerceda. Cinco victorias seguidas llevan los de Ángel Cuéllar en casa. La última ante el Arosa la presenció Antonio Fernández. El técnico celeste no llora las sensibles bajas de los sancionados Bisti y Cerqueiras y explica su plan para dar otra campanada, como en Bouzas. “Más que tener control de juego, necesitamos ser profundos. Tienen gente muy importante para la categoría, por lo que no podemos cometer errores”. Portería a cero, controlar el balón parado y no asumir riesgos son las premisas. Antonio, obligado a hacer variaciones, está convencido de que los recambios “entrarán con la motivación suficiente”.

A los locales solo les vale la victoria para meter presión a Bouzas, Fabril y Vilalbés. Popi y Noé son bajas. De nuevo un vilalongués, Javi Otero, se medirá al equipo de su pueblo. Esta vez como lateral derecho. En sus últimas seis partidos en O Roxo el Villalonga volvió de vacío. Pero esta temporada el equipo celeste no suele ser un amable visitante, ya que es el mejor equipo de la liga a domicilio. Hoy tratará de volver a constatarlo.