Will Saunders abandona el Xuven para irse al Cáceres

El Xuven Cambados ha confirmado que, tras llegar a un acuerdo económico con el Cáceres, Will Saunders abandonará el club para irse al equipo extremeño.

Tal y como explicó ayer el director deportivo, Manu Felpeto, el Xuven había dado permiso verbal al jugador para buscar destino pero este se había comprometido a terminar la temporada tras no encontrarlo. Sin embargo, después de que regresase de la segunda ventana FIBA “su concentración no era la misma” y “tras hablar con Will, ver que su postura era firme y comprobar que su cabeza ya no está al 100 % con el equipo, decidimos acceder a negociar”. Fue el pasado miércoles cuando el jugador solicitó salir del Xuven para irse a un equipo de categoría superior. Al día siguiente, el Cáceres se puso en contacto con el club cambadés para negociar. El acuerdo al que se ha llegado se basa en “una cantidad económica, un torneo en Cambados y un derecho de tanteo sobre cualquier cesión las dos próximas temporadas”.

Tras recibir el Cáceres el permiso de la FEB para fichar, tan solo queda acordar el finiquito con Saunders para que se incorpore a su nuevo equipo.



Buena relación

Por otra parte, desde el Xuven también quisieron ayer desmentir las informaciones publicadas en un medio extremeño, así como en algunos foros, en las que se alude a una presunta mala relación del entrenador, Chiqui Barros, con Will Saunders: “Es rotundamente falso que entre ambos haya habido ningún tipo de desavenencia durante la presente temporada. Tanto Antonio Barros como Will Saunders tienen una muy buena relación y no entendemos los motivos por los cuales se hacen estos comentarios, más que el de hacer daño al club”.

En otro orden de cosas, y con la finalidad de “crear un gran ambiente en O Pombal” para animar al equipo en el partido del próximo sábado ante el Zamora, el Xuven ha decidido que cada socio podrá llevar un acompañante, se repartirán invitaciones entre los escolares de Cambados y Vilanova y se solicitará al Concello que instale una grada supletoria.