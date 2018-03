El Xuven y su afición juegan un partido clave ante Zamora

A lo largo de siete meses en una liga regular de treinta partidos hay ciertos momentos puntuales que son claves, decisivos o puntos de inflexión. El Xuven juega hoy uno de esos partidos que marcan a un equipo justo cuando el campeonato entra en su desenlace. Recibe al Aquimisa Laboratorios-Queso Zamorano, que es penúltimo y al que aventaja en cuatro triunfos cuando restan seis partidos.



Lo hace en O Pombal, donde lleva tres meses sin ganar, y tras una semana en la que su segunda gran estrella por números de la plantilla, Will Saunders, siguió el camino de la primera, Karamo Jawara, e hizo las maletas para subir un peldaño y jugar en Leb Oro. Esta última circunstancia, sin embargo, no resulta demasiado preocupante. Primero porque el Xuven está acostumbrado a los contratiempos esta temporada. Las semanas atípicas son aquellas en las que no se produce alguno. Y segundo porque el equipo, cuyo peso específico recae en los jugadores nacionales, ya demostró un alto nivel competitivo y mucha fiabilidad sin el anotador británico, logrando dos triunfos (incluso se puede computar el de la semana pasada en Martorell ya que Will apenas estuvo seis minutos en pista).



Ganar esta tarde es fundamental para encauzar la permanencia. El club lo sabe, por eso ha facilitado todo tipo de medidas excepcionales para que la “marea amarela” se vuelque. Cada socio tiene derecho a una entrada adicional para un acompañante, además la directiva repartió invitaciones entre los escolares de Cambados y Vilanova. Ante una previsible respuesta de la afición, el Concello instalará una grada supletoria en O Pombal.



El CB Zamora no sabe lo que es ganar fuera de casa en lo que va de liga. Pero viene de imponerse a Canoe y sueña con repetir el milagro del pasado año, cuando ganó sus últimos seis encuentros y se salvó partiendo de una situación complicada como la actual. En sus filas destaca sobre todo el tirador Chris Hansen. Fue capaz de meterle 41 puntos a Agustinos esta temporada y es el mejor triplista de la liga con 76 anotados de 177 intentos. Es el segundo equipo máximo anotador de Leb Plata, con casi 80 puntos de media por partido, aunque también es de los que más encaja (más de 84 de media).



En el Xuven, Yago Estévez y Pablo Villarejo arrastran problemas físicos. “El equipo está abstraído del tema Will, ya que no el algo que podamos controlar, solo estamos pensando en el partido. No tenemos presión, es una presión positiva, este uno de los años de mi carrera que más contento estoy porque los jugadores están dando lo mejor de ellos, todos estamos responsabilizados”, explica Chiqui Barros

“No entiendo como Zamora está donde está, con seis extranjeros, un buen juego interior, esa batería de exteriores y un jugador como Hansen que me encanta”. Barros cree que “ellos tratarán de controlar el partido desde su ataque, tiene mucho potencial anotador”.



Sobre el factor ambiental, el entrenador del Xuven está seguro de que la afición arropará a los jugadores en un partido tan importante para quedarse en Plata.