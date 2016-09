El Xuven cae ante el Breogán en Sarria pero muestra una mejoría en su juego

El Xuven perdió ayer en Sarria ante el Cafés Candelas Breogán 94-79 en el segundo partido de la Copa de Galicia. Solo tres días después de debutar ante el COB, con una única sesión de tiro y recuperación entre medias, el equipo de Manu Santos Nores tuvo que volver a verse las caras contra un equipo de LEB Oro, en el que un ex de los cambadeses, Sergi Quintela, ejerció de verdugo con 17 puntos ante el equipo de su hermano Erik y de sus amigos Adrián Chapela y Charles Nkoloulou. Los tres, junto a Shota Gelazonia, fueron los que tiraron del carro amarillo, en el que no jugó Mat Don por una molestia en un tobillo.

El Xuven mejoró en su juego respecto al viernes. Le faltó un poco de acierto en el tiro exterior (6/27 enn triples) para poder competir el partido. “Jugamos bastante más fluido que en el partido contra Ourense”, reconoce el técnico vilagarciano.

El Breogán empezó con mucho acierto desde la línea de tres, con tiros cómodos aprovechando errores en la defensa de uno contra uno de los cambadeses. Salva Arco metió cuatro triples. En el segundo cuarto se mantuvieron los problemas en defensa de los visitantes, que no podían para la actividad de Sergi Quintela a campo abierto. Tras el descanso mejoró la defensa cambadesa, que logró bajar la diferencia en torno a los diez puntos, pero nuevos despistes en el tramo final del cuarto hizo que el Breogán volviese a abrir brecha. El último se lo apuntó el Xuven 13-17 para dejar la diferencia en el 94-79 final. “Nuestro punto débil fue la defensa exterior y también sufrimos el nivel físico en cuanto al rebote”. El sábado el Xuven visitará a las 19 horas en Riazor al Basquet Coruña.