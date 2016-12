El Xuven se “cambia el nombre” para apoyar la capitalidad europea del vino

Con una gran ovación. Así recibieron los asistentes al acto que se celebró ayer en el Concello de Cambados la que fue la sorpresa de la mañana: La presentación de la nueva camiseta del Xuven. En ella, la principal novedad es que el club “cambiará” de nombre durante 2017 para promocionar el lema “Cambados, Ciudad Europea del Vino”, reconocimiento logrado recientemente.

En el acto estuvo presente tanto representación del gobierno local como de la entidad deportiva. Antonio Lema, presidente del Xuven, agradeció el apoyo que tanto Concello como patrocinadores, colaboradores y medios han prestado siempre al club, “y que hacen que sea una realidad que el Xuven esté de manera casi consolidada en LEB Plata”. Lema también quiso señalar la “cantera impresionante” y creciente con la que cuentan, manteniendo jugadores y ampliando los equipos de 13 a 15. “Son una baza importante y la base de nuestro club”. En cuanto a la renovada camiseta, Lema explicó que “desde que somos conocedores de que Cambados optaba a Ciudad Europea del Vino intentamos ayudar y fuimos parte activa, solicitando a todos los equipos de la liga y de otras ligas que fueran partícipes. Una vez conseguido esto entendemos que somos unos buenos embajadores”. El presidente del club considera que, además de fomentar una de las fuentes de ingresos más importantes de Cambados y su comarca “nos gusta fomentar algo más importante, nuestro pueblo, del que nos sentimos muy orgullosos”.

Por su parte, José Ramón Abal edil de Enoturismo, señaló la importancia de esta colaboración para la promoción de Cambados a nivel nacional, así como de todas las actividades que se están diseñando en relación a la distinción europea. “Este é o camiño a seguir; colaborar entre todos e buscar sinerxias. Esta camiseta vai dar que falar”, señaló. Abal también manifestó su deseo de mantener “e se é posible, ampliar” la ayuda municipal destinada al Xuven.

El concejal de Deportes, Víctor Caamaño, apuntó a la trascendencia “máis alá do deportivo” de esta colaboración gracias a poder contar “nun concello tan pequeniño, con embaixadores que levarán por toda España o noso nome e o dun producto moi vencellado con Cambados”. Caamaño también calificó al Xuven como “exemplo para moitos rapaces”. Tino Cordal, edil de Servizos Sociais, aprovechó para declararse “socio e fan” del Xuven al tiempo que se manifestó “moi contento, porque sen dúbida é o mellor embaixador que podiamos ter”. Cordal deseó al club muchos más éxitos el año próximo.

Finalmente, la alcaldesa, Fátima Abal, aseguró que era “unha gran honra que o Xuven, coa súa traxectoria dende hai 38 anos e todos os seus éxitos acadados, pase a chamarse Cambados Cidade Europea do Viño neste ano 2017. É un feito histórico xunto co de que o clube estea en LEB Plata e o nomeamento europeo”. Un brindis deseando muchos más éxitos en el año que está a punto de comenzar fue el broche al acto, al que acudió la plantilla al completo del Xuven.