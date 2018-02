El Xuven gana en Pamplona sin Will con un plan que le salió perfecto

El Xuven logró su noveno triunfo en liga al imponerse ayer en Pamplona al Basket Navarra por 22 puntos en un partido en el que los cambadeses suplieron la ausencia de Will Saunders con un plan que les salió perfecto. Las diferentes defensas zonales con ajustes planteadas por Chiqui Barros atascaron a los locales, que tiraron 42 veces desde 3 puntos con escaso acierto. El Xuven, por su parte, fue de menos a más en ataque, encontrando a sus pívots cerca de canasta para dominar el partido desde el segundo cuarto. Pese a que los navarros llegaron a ponerse a 2 puntos mediado el tercer cuarto, el Xuven mantuvo su estrategia y poco a poco abrió brecha para tener un final de partido plácido con el marcador sentenciado.

El Xuven apostó por defensas zonales con ajustes para tratar de colapsar a los tiradores locales y a su potente juego interior. Juan Carlos Paz fue el alero elegido por Chiqui Barros para el quinteto inicial y suplir al ausente Will Saunders. El Xuven consiguió cambiarle el paso a su rival, que no estuvo cómodo ni acertado en el tiro exterior. Solo Iñaqui Narros (10 puntos en el primer cuarto) generó problemas a la defensa cambadesa. En ataque, los visitantes encontraron en Yago Estévez a su faro en la pintura. Tambien cerró el primer cuarto con 10 puntos. Las pérdidas de balón y el desacierto en el tiro exterior hizo que la desventaja fuese de 4 tras diez minutos (18-14).

El segundo cuarto empezó con el Xuven errático en ataque y un triple del local Cadot, que daba la máxima a los de Pamplona (21-14). Parecía que el equipo de David Mangas iba a romper el duelo, nada más lejos de la realidad. El Xuven, poco a poco, siguió encontrando a sus pívots Estévez y Coby al poste, mientras Navarra comenzó a hacérsele cada vez más pequeño el aro en sus lanzamientos dubitativos. El Xuven controló el rebote, el ritmo del duelo y endosó un parcial de 0-8 para ponerse por delante (21-22). Navarra fue incapaz de salir de su atasco y los pívots visitantes siguieron a lo suyo. A falta de tres minutos para el descanso el parcial era de 2-14. Entonces apareció Davis con dos triples para desatascar el ataque local, aunque para entonces el Xuven ya era capaz de que sus exteriores jugaran con mucha fluidez y confianza, por lo que llegó a estar 10 arriba.

El inicio del tercer cuarto fue bueno para el Xuven, aunque mediado el mismo Navarra consiguió ponerse a 2 (43-45). Entró en pista entonces Carlos Poyatos, que hizo una gran segunda parte. Los visitantes castigaron una y otra vez en la pintura a su rival a la vez que se cerraban mucho en su zona permitiendo tiros abiertos que no entraron de los locales. El Xuven volvió a abrir brecha y cerró el cuarto 45-52.

El inicio del último fue magnífico. La defensa visitante le tenía comida la moral a su rival. El Xuven fue encadenando buenas acciones a los dos lados de la pista y la diferencia se disparó hasta los 16 puntos con un triple de Villarejo mediado el cuarto. En ningún momento los navarros dieron sensación de poder cambiar el rumbo del duelo, mientras el Xuven continuó a lo suyo y sentenció a falta de cuatro minutos (50-69).

El partido llegó resuelto al final. El Xuven perdió por un golpe a Juanchi Orellano y fue Samu Barros el protagonista en los minutos finales, acabó con 13 puntos, 8 asistencias y 6 rebotes. Entre Poyatos, Estévez y Coby anotaron 47 puntos, mientras que tanto Villarejo (5/7 en triples) como Orellano (9 rebotes y 7 asitencias) también cuajaron una sobresaliente actuación. El Xuven hizo 34 puntos en un último cuarto soberbio.

Will, 6 puntos en Israel

Will Saunders jugó ayer con su selección de Gran Bretaña ante Israel en el partido de la clasificación del Mundobasket. Estuvo en pista 15 minutos y anotó 6 puntos (dos triples) pero su equipo cayó 84-75.