El Xuven juega con Valladolid el domingo por la tarde en horario unificado

La Federación Española de Baloncesto establece horario unificado para las dos últimas jornadas de liga de Leb Plata. El domingo a las 18 horas en O Pombal el Cambados Cidade Europea do Viño 2017 recibe al Comercial Ulsa CBC Valladolid. Y el sábado 22 de abril a las 20 horas en León, coincidiendo con la fase de ascenso a la Liga Femenina en la que estará el Kemegal Cortegada, el Xuven visitará al Agustinos Leclerc. A pesar de las derrota ante Arcos Albacete el sábado, que puso fin a una increíble racha de diez victorias seguidas, las opciones de ser campeón siguen intactas. Sammic perdió en Granada ante un Covirán que recobra vida en su lucha por el título. Si los vascos pierden sus dos encuentros y los arousanos y Lucentum al menos uno, Granada puede ser campeón ganando sus dos citas.



Donde no quieren hacer cábalas es en O Pombal. La semana pasada “de forma inconsciente” los jugadores perdieron la perspectiva de “lo que tenían que hacer en la pista”, dijo Manu Santos al término del duelo. El estar pendientes de lo que haga el líder no ayuda al objetivo del Xuven, que es competir y tratar de ganar cada partido. Por eso Manu Santos solo centra su atención en la próxima cita, ante Valladolid, que llega a Cambados jugándose una plaza en el play-off y ya ganó al Xuven en la primera vuelta.



Una campaña histórica

“Una derrota que sirve para valorar lo hecho y reconocer a jugadores y técnicos el excelente trabajo”. Es el mensaje del director deportivo Manu Felpeto el sábado tras el duelo con Albacete. O Pombal despidió con una ovación a su equipo, pese al tropiezo. En el club nadie parece perder la perspectiva y directiva y técnicos ponen en valor todo lo hecho hasta la fecha. "Estamos haciendo una temporada extraordinaria, ya no solo por los resultados sino por el buen juego, tiene mucho mérito, no evalúo el trabajo que hacemos en función del resultado”, dijo el propio Manu Santos. Mejorar el rendimiento es el único objetivo que se marca el equipo. l