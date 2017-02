El Xuven lleva el vendaval a Euskadi

El Cambados Cidade Europea do Viño 2017 regresó ayer a Amorebieta diez meses después de conseguir en el polideportivo Larrea su salvación in extremis. Esta vez no hubo que sufrir para ganar. De forma holgada, con una segunda parte en la que sacaron de la pista a un Zornotza deprimido con la ausencia de su pívot y MVP de la liga Vucetic. Si la semana pasada sus compañeros pudieron brindarle un homenaje con la victoria en Albacete, esta vez el Xuven no dio opción. Vucetic se encuentra en Belgrado, donde falleció en un accidente de tráfico la semana pasada su padre. Su ausencia ayer en el partido se notó mucho.

El Xuven la aprovechó para dominar el rebote y ser muy superior en la pintura. Así lo indican los números de Charles, que se midió a su exequipo, y de Shota (que hizo 16 puntos y 15 rebotes). Anque no sería justo personalizar el triunfo ante un rival desacertadísimo en el tiro exterior. Fue una gran actuación coral, siempre con la defensa como punto de partida para crecer en el juego.

El primer cuarto fue igualado. Y eso que el Xuven arrancó con seguridad (4-11), pero los locales encontraron segundas opciones y situaciones ventajosas para apretar el marcador e igualar las fuerzas. Ya en el segundo parcial se vio que el Xuven era superior y tenía más recursos. Mejoró su defensa y llegó el acierto en ataque, con los jugadores de dentro y del perímetro amenazando y haciendo daño. La diferencia se fue a los 14 puntos al descanso (33-47).

En la segunda parte con el marcador en contra al Zornotza le entraron las prisas, el Xuven mantuvo el tipo, priorizando su buena defensa para seguir abriendo la brecha. El partido se rompió definitivamente cuando la diferencia se elevó por encima de la veintena. Y como es habitual, el Xuven, un auténtico rodillo cuando todo funciona, no se frenó en el último cuarto con los locales incapaces de frenarlos más allá de hacer faltas.

La victoria a domicilio confirma el buen momento de juego y de tono físico del equipo, que tras el parón se está mostrando muy sólido. Son ya 12 las victorias de los de Manu Santos, que siguen en progresión de firmar la mejor temporada de su historia. El sábado llega el líder Samic Iraugi a O Pombal.