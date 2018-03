El Xuven muestra “respeto” ante su visita al colista

El Xuven vuela mañana desde Santiago a Barcelona, donde el domingo visitará al CB Martorell a las 12:30 horas en el primero de sus dos importantes duelos ante los últimos clasificados que le esperan en apenas una semana. El conjunto catalán es último, con solo 4 victorias en su casillero y viene de una racha negativa que se prolonga durante 5 encuentros. “Van a ganar partidos en lo que resta de temporada, pero es difícil que se salven ya”, reconoce Chiqui Barros, que muestra máximo respeto hacia el rival. “Es una buena plantilla, las hay no tan buenas en esta liga”.

El recién ascendido está vinculado al Basket Manresa. Cuenta con varios jugadores que están en dinámica del primer equipo. El ala pívot ourensano Álex Mazaira es uno de sus referentes, promedia más de 10 puntos por partido. Si bien es la línea exterior la que tiene más potencial en Martorell. El joven base David Jofresa, hijo del exjugador del Joventut y de la selección Rafa Jofresa, el escolta Nil Bria y los aleros Xabi Guirao (13 puntos) y Albert Homs (9 puntos) llevan el peso anotador.



El Xuven prepara el duelo con varios jugadores con problemas físicos, son Jeft Coby, Yago Estévez, Juan Carlos Paz y Pablo Villarejo. Pero todos jugarán, al igual que el último en llegar, el serbio Milos Andrejevic, una vez ha completado ya más de media docena de sesiones con sus compañeros. “Es un jugador de equipo que nos puede ayudar, viene de un club donde no entrenaban mucho y le cuesta un poco adaptarse, es importante que se equivoque lo menos posible en las normas en defensa”, explica Barros.

El entrenador ferrolano es consciente de que el calendario inminente puede marcar el final más o menos tranquilo de su equipo. “Aún queda mucho, pero sabemos que si ganamos este y el de casa ante Zamora daremos un paso muy importante”. En la primera vuelta el Xuven se impuso a Martorell con claridad en O Pombal merced a su dominio del rebote. “Cada partido es distinto, yo me fijo en las cosas que el rival hace bien y no le tenemos menos respeto que a Granada, por ejemplo”, explica un Barros que está orgulloso por la forma de competir de su equipo las últimas jornadas.