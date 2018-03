Un Xuven muy mermado visita al líder Covirán en Granada

El más difícil todavía. Un Xuven bajo mínimos juega esta en el Palacio de Deportes de Granada ante el poderoso líder de Leb Plata, un Covirán que tan solo ha perdido dos únicos partidos como local en lo va de liga, ante el Real Murcia y el HLA Alicante, y dispone de una plantilla temible, amplia y con estrellas en la liga en cualquier posición. Los locales están obligados a ganar para en su particular pelea con La Roda y Alicante por el título que otorga el ascenso directo.

El Xuven se presenta en Granada muy mermado en su juego interior. El pívot Yago Estévez, que ya jugó el sábado lesionado ante el Zamora, tiene un derrame en un muslo provocado por un encontronazo en un entrenamiento. Chiqui Barros, en principio, no lo va a forzar porque el jugador no está en condiciones de jugar. El técnico ferrolano dispone por tanto de tan solo dos pívots, Carlos Poyatos y Jeft Coby, para hacer frente al poderoso y amplio juego interior del líder. Tanto el serbio Milos Adrejevic como el canterano Juan Carlos Paz deberán ayudar desde la rotación en la pintura.

El partido, a priori, se presenta completamente desnivelado hacia el líder, pero el Xuven no va de excursión a tierras andaluzas. Aunque en el club son conscientes de que el partido clave será el próximo en casa ante el Morón, llevan jugando a gran nivel y consiguiendo victorias en sus últimos partidos a domicilio. Sorprender al Covirán Granada durante la mayor parte del partido es el objetivo para tratar de llegar con opciones a los últimos minutos. Hacerlo tan mermados en la pintura, sobre todo de cara a la pelea por el rebote, es un hándicap mayúsculo.