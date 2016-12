El Xuven quiere cerrar el año y la primera vuelta con una alegría ante el Agustinos

El Xuven echa el cierre esta tarde al año y a la primera vuelta de Leb Plata 2016-2017 ante el Agustinos Leclerc a partir de las 20 horas en O Pombal. Un partido para llegar el ecuador entre los cinco primeros en caso de victoria. No será sencillo porque el cuadro leonés, que llegó este año a Plata vía administrativa, está en racha. Ha ganado seis de sus últimos siete encuentros. El equipo de Ángel Jareño le ha tomado el pulso a la competición y de qué forma. Además estrena nuevo pívot esta tarde en Cambados tras fichar esta misma semana al americano con pasaporte inglés, Jeff Dirkin, que estuvo jugando en Mieres en Liga EBA esta temporada. El pívot de 2.04 fue internacional con la selección júnior y sub 20 de Gran Bretaña.

Manu Santos explica que tiene a todos sus jugadores disponibles. Matt tuvo “un amago de gripe o gastroenteritis, pero ha entrenado y está mucho mejor”. Santos destaca el buen momento del rival. “Agustinos viene de una racha muy buena con remontadas que les ha dado ánimo y un gran nivel de confianza en su juego”. A la hora de analizar el rival, el vilagarciano entiende que “es un equipo con bases anotadores y que generan juego, exteriores que se caracterizan por el uno contra uno y el tiro, e interiores muy físicos y grandes para jugar con los exteriores sin balón situaciones de pick and roll y continuaciones, y que además tienen mucho rebote de ataque”. A este último aspecto apunta el entrenador del Xuven como una de las claves para ganar. “Todo pasa por la defensa y el rebote”. El Xuven ve en esta cita una gran oportunidad. “Queremos hacerlo lo mejor posible e intentar cerrar la primera vuelta con una victoria sabiendo que luego iniciamos la segunda otra vez en casa ante Zamora”, comenta Manu Santos.