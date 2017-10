El Xuven refuerza su capacidad anotadora con Gerard Sevillano

El Xuven apuntala su juego exterior con el fichaje de Gerard Sevillano, un alero de 1,96 metros de altura que procede del Marín Peixe Galego y que tiene un promedio de 20 puntos y 10 rebotes por partido. Este jugagador, que militaba en la Liga EBA tras el descenso deportivo primero y administrativo después del Marín desde Leb Oro a EBA marcaba las diferencias en su equipo siendo una pieza clave para que los marinenses continúen invictos en la competición.

Con este fichaje, el Xuven refuerza una de las parcelas en las que tenía carencias, pese al espectacular partido de Will Saunders el pasado sábado con 38 puntos ante el Alicante, que llegaba a Cambados como líder invicto de la categoría.

Precisamente la llegada de Sevillano al Xuven podría motivar que Will pasase a jugar de cuatro, dada su alta condición atlética y su capacidad para rebotear y luchar con la defensa rival en la pintura.

De hecho, el Xuven buscaba un pívot en el mercado que pudiera suplir la baja de Morena, un aspecto que cambió en los últimos tiempos dadas las prestaciones del jugador inglés.

El propio entrenador local, Chiqui Barros, admitió al término del partido del pasado sábado que la capacidad de Will de adaptarse al puesto de ala-pívot abría la puerta al fichaje de un jugador de fuera y con acierto en el tiro exterior.

“Si metemos a Will de cuatro, nos vestimos por un lado y nos desvestimos por el otro”, declaraba el técnico del conjunto cambadés, que apuraba a la directiva para que “ese jugador que esperamos venga pronto porque lo necesitamos”.

El fichaje de Gerard Sevillano no solo permitirá que el Xuven disponga de un equipo más competitivo para afrontar lo que resta de temporada, sino que “podremos entrenar mejor”, un aspecto que resulta fundamental para Chiqui Barros a la hora de preparar los partidos.

Sevillano era un jugador muy querido en Marín, que no puso ningún impedimento para su fichaje por el Xuven, razón por la que el alero catalán agradeció públicamente a través de las redes sociales el trato recibido. “Ha sido un placer y solo tengo palabras de agradecimiento”, escribió.