El Xuven regresa diez meses después a la pista donde logró la salvación in extremis

Xuven y Zornotza se midieron hace dos temporadas en la primera eliminatoria de la fase de ascenso a Leb Oro. La pasada campaña protagonizaron un asombroso y emocionante último partido de la fase regular en Amorebieta, con los locales jugándose entrar en el play-off y los cambadeses la permanencia. Una canasta prácticamente en el último segundo de la prórroga de Sergi Quintela dio la salvación al Xuven. Diez meses después, el equipo amarillo vuelve a jugar mañana en el pabellón Larrea. Esta vez con Juanchi Orellano como rival. No será el único que ha vestido ambas camisetas en Plata. También Charles en los visitantes, que se presentan con dos victorias de renta sobre su rival. Será el décimo enfrentamiento en los últimos años entre dos equipos con caminos muy cruzados las últimas temporadas por todos estos motivos.

La gran ausencia en los locales será la del pívot serbio Vasilije Vucetic, al que la tragedia le sacudió de forma inesperada la semana pasada. Perdió a su padre en un accidente de tráfico en Belgrado en el que su madre resultó herida. Sus compañeros no pudieron realizarle un mejor homenaje en esos duros momentos al ganar en Albacete. Le tuvieron muy presente durante el partido y al final, cuando posaron con su camiseta con el dorsal 14. Vucetic es el MVP de Leb Plata. El pívot de 2.07 metros, que pertenece al RETAbet Bilbao Basket con el que ya ha jugado en ACB esta temporada, promedia 17 puntos por partido y 19.5 de valoración. Tiene solo 20 años y jugó en el Olimpija de Ljubljana esloveno tanto en Eurocup como en la Liga Adriática. El Xuven no lo tendrá mañana enfrente, lo que a priori aumenta sus opciones de victoria. Si bien, los locales ya demostraron su capacidad competitiva sin el MVP en Albacete.