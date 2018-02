El Xuven regresa a O Pombal para medirse al potente Ávila

Tres semanas después el Xuven regresa a O Pombal esta tarde para medirse al potente Ávila Auténtica-Carrefour ´El Bulevar´. Lo hace tras romper su racha negativa la última jornada en León y con el objetivo de hacer otro partido perfecto en ataque para seguir escalando en la clasificación.

El CB Óbila llega a Cambados en un buen momento de forma, tras ganar cinco de los últimos seis encuentros, tres de ellos de forma consecutiva. Es quinto con un balance de 12 victorias y 8 derrotas. “Ávila es muy buen equipo, con mucha rotación y dos jugadores por puesto, tiene un quinteto muy fuerte”, destaca Chiqui Barros.

Son cuatro los que destacan por encima del resto. En el juego interior está el gigante Sidao Santana (2.15 metros), con capacidad para anotar, rebotear y sobre todo intimidar. Un jugador que el Xuven ya padeció en la primera vuelta. “Es el cinco más determinante de la categoría”. Sidao consigue cambiar tiros y ocupa mucho espacio en la pintura. “Hemos aprendido respecto al partido en Ávila, va a estar esperando a forzar fallos, es un día donde el acierto en el tiro exterior va a ser importante”, comenta el entrenador ferrolano del Xuven.

El ala pívot ex del Lucentum Jon Ander Aramburu promedia más de 13 puntos y casi 6 rebotes, mientras que el pequeño base venezolano Harold Cazorla hace 10 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias de media. El máximo anotador del equipo es el alero norteamericano Kyle Hittle. El tirador ex del Ourense de LEB Oro firma casi 12 puntos de media en sus 20 partidos jugados.

Barros tiene a toda la plantilla actual disponible, con Jeft Coby cada vez más integrado en el equipo. “Hemos entrenado muy bien, en la misma línea de las últimas semanas”. El club trabaja para que llegue un último refuerzo antes del cierre del plazo a final del mes, de cuajar sería alguien que no ofrezca dudas y con rendimiento inmediato.

Para tener opciones de ganar a uno de los equipos fuertes de la categoría que “está jugando muy bien”, Barros dice que la receta pasa por “jugar duro y competir, en la línea de los últimos partidos fuera, estar bien en el rebote, no dejarles correr y jugar como en equipo en ataque generando desde varios sitios del campo”.