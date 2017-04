Xuventude Oroso y Pabellón adquieren los primeros billetes

Xuventude Oroso y Pabellón son los dos primeros equipos clasificados para la fase final del XXII Torneo Internacional Alevín Arousa Fútbol 7 que se celebrará en A Lomba dentro de cuatro semanas. Ambos fueron los ganadores de la primera tanda de la preliminar disputada jueves y viernes, en la que entraron en liza un total de 40 equipos. Para el Pabellón será su décima participación en la fase final y la séptima vez que consigue ganar la previa desde que la organización la puso en marcha en 2002. Los ourensanos regresarán de esta forma al cartel del evento cinco años después. Para el Xuventude Oroso, que fue el gran dominador de la competición los dos primeros días, será su tercera presencia en la fase final tras clasificarse ya en 2013 y 2015.



El Xuventude Oroso demostró gran solvencia en momentos de tensión. Liderados por el MVP Jose Balsa y su goleador Jairo López, se impusieron en la final a un Coruxo que completó un gran torneo. Los de Sigüeiro van a parar al grupo C, donde se verán las caras ni más ni menos que con Celta, Atlético de Madrid, Deportivo y PSG.



Camino bien distinto fue el del Pabellón, que apearon en cuartos al Ancorad´ouro, que venía de ganar el grupo B. Una victoria por 1-4 aseguraba mantener vivo el sueño. Bien distintas fueron las semifinales, donde un gol de Raúl Gallego en el minuto 8 sería finalmente decisivo en un tremendo duelo contra el Victoria CF. La final, de nuevo frenética, estuvo llena de tensión pero de nuevo el Pabellón consiguió mantener la cabeza fría y hacer valer su gol, el único del encuentro. De nada sirvieron las acometidas finales de un Bertamiráns que lo dejó todo sobre el césped. Algunos padres de los jugadores del Bertamiráns protestaron mucho al final de la actuación arbitral.

El Pabellón nuevo miembro del grupo B junto a: Malaga, Valencia, Porto y AFA Angola..



Atlético Cuntis

Ayer se disputaron los primeros partidos de la segunda tanda, en la que el Atlético Cuntis fue uno de los grandes protagonistas al ganar sus tres partidos en el Grupo H, que le permite estar clasificado ya para los octavos de final. El jugador número diez de los cuntienses, Fernando Martínez, como destacado. El Ribadumia completó un excelente estreno ayer con dos victorias y un empate que le permiten liderar el Grupo C. Saldaron sus partidos con victorias demostrando su potencial Santiago de Compostela, Quirinal, , Ural, Santa Mariña, ED Ourense, Calasanz, Lalín, los rumanos del Celta Brasov y Pabellón Promesas y Pabellón B, si bien estos dos últimos no pueden clasificarse. l