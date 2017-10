Yago Iglesias: “Non creo que o Arosa veña a especular”

La SD Compostela (2º con 24 puntos) y el Arosa (7º con 17 puntos) miden fuerzas el domingo en San Lázaro en un clásico del fútbol gallego. Los locales iniciaron la pasada temporada un proyecto ambicioso a medio plazo para tratar de volver a Segunda B, con el ribeirense Yago Iglesias en el banquillo. Tras acabar séptimos, a 6 puntos del play-off, los santiagueses apuntalaron su plantilla en verano con jugadores importantes como Álex Ares (Cerceda), Álvaro Casas (Oviedo Vetusta), Róber (Choco) o el delantero goleador cántabro Primo.

El resultado, de momento, es notable. El Compostela lleva instalado en la zona alta desde el inicio de liga, es el máximo goleador (más de 2 tantos por partido) y ha ganado cinco de sus últimos seis partidos. “O equipo está ben de moral, xogamos contra un moi bo equipo, chamado a estar arriba, e temos gañas de sumar de tres ante un rival de categoría na casa”, dijo el técnico ayer en rueda de prensa. El Compos cayó en San Lázaro ante Barco y Boiro esta temporada, por eso Iglesias habla de “débeda pendente coa afección e con nós mesmos”. Por lo que habrá una motivación extra en un equipo que solo tiene la baja de Sergio Pereira.



Iglesias conoce a la perfección al Arosa. “É un equipo que ten continuidade, co adestrador, saben ben a o que xogan e ficharon poucos xogadores pero bos para o tipo de fútbol que queren facer, con nomes como Iago Beceiro, Yerai, Marcos, Anxo...Xente moi rápida arriba, xente con gol como Javi Pazos. É un equipo que nestas tres últimas xornadas está facendo bos números e ven coa moral levantada”.

El entrenador del Compostela recuerda lo que sucedió hace siete meses, en el último precedente. “O ano pasado cando sacábanos cinco puntos, veu a expor pouco e levou catro goles”. Iglesias considera que “aínda que é cedo, este ano vai cunha carencia de puntos con respecto a nós, as tornas como que cambiaron”, por lo que espera un rival “que non creo que veña a especular”. Iglesias pone de ejemplo el derbi de Barraña. “Esperamos un Arosa como foi contra o Boiro, que vai a vir a buscar a posesión do balón, a apretarnos arriba e non deixarnos facer o noso fútbol e que vai a ser un rival moi complicado”.

Considera clave adelantarse en el marcador. El Compostela no fue capaz de remontar en San Lázaro los dos partidos en lo que encajó primero.