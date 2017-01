Zambullirse en la inclusión

Suele pasar que los resultados deportivos, las victorias y las medallas sean considerados como único objetivo y principal reclamo del deporte. En el Club de Natación y Salvamento de Vilagarcía luchan por que esto no sea así. Su presidente, Fernando Vicente Davila, explica que, en lo que respecta a la política que siguen con los cerca de 35 niños y niñas que componen la cantera del club desde los 8 años en adelante, “o que queremos é ser unha escola de incorporación de persoas”.

Davila comenta que, “danse casos de rapaces que veñen de probar outros deportes que non lles gustaron, ou con problemas de déficit de atención, e a nós o que nos interesa é ser un lugar de inclusión e non só buscar resultados deportivos, aínda que tamén son moi importantes”. Junto a este objetivo, el presidente de la entidad señala el de “formar persoas” y recalca: “Somos un clube modesto pero cuns valores de clube grande”.

Los nadadores y nadadoras, que van en algunos casos hasta los 16 años, entrenan a diario y están agrupados no solo por edades sino también según su progreso. “Os de doce anos, por exemplo, fan hora e media e 4.000 metros, pero tanto os adestramentos como as probas nas que compiten están adaptadas á súa idade. Competimos nas ligas galegas de natación e nas de salvamento, sendo un dos poucos clubes que combinan ambas disciplinas”, explica Davila. Algunos de los deportistas, de hecho, destacaron ya el año pasado como campeones gallegos o de España y muchos de ellos obtuvieron incluso importantes récords. Asimismo, la pasada temporada, en la liga de salvamento, fueron subcampeones gallegos infantiles. “Pero iso é unha parte do importante do club”, subraya Davila. “Entendemos que temos que traballar, por exemplo, en que os pais os vaian ver non só cando compiten senón nos entrenamentos, algo que incrementa moitísimo o rendemento do rapaz”.

En este sentido, el presidente destaca la figura de la entrenadora, Sonia Taladriz, a la que califica de “bastión” para el club: “Ten un gran sentido da planificación e adáptase a cada rapaz que entra. Trata tamén de atender ós pais e preocuparse de como van os nenos nos estudios. Vólcase e iso tamén se nota. Trata de non mantelos na zona de confort e de que teñan sempre unha meta. Ela pregúntalles a principio de temporada por isto e cada un ten a súa. Algún diche que quere ser campión olímpico, aínda que só mellorar dez segundos se eres o penúltimo xa é unha marca moi importante”.



desterrar mitos

Otro de los puntales en los que insisten desde la entidad es la organización y el entrenamiento diario “que fomenta o rendemento académico. Temos que desterrar esa excusa dos pais de que ‘tiene que estudiar’ porque a natación é unha hora que non lle quita nada e dalle moito”. Asimismo, Davila destaca la importancia del sentimiento de compromiso y colaboración entre los nadadores: “Nos relevos rinden moito máis que a nivel individual porque se motivan. Cando vemos iso é cando vemos que estamos facendo as cousas ben. Hai que desterrar certos mitos sobre a natación como que é un deporte individualista no que estás ti só co fondo da piscina”.



necesidades

Fernando Davila explica que la entidad estuvo “estancada” durante un tiempo debido a que solo disponían de una calle para nadar. “Non podiamos entrenar mariposa e se metiamos un rapaz máis mancábanse entre eles. O ano que conseguimos a segunda calle tivemos campeóns alevíns”.

Davila señala que “ter grandes instalacións” supondría un importante incremento tanto de la cantera como de la repercusión social de este deporte en Vilagarcía. “Temos un convenio bastante exiguo e por iso a canteira está limitada”. La parte positiva, según el presidente de la entidad: “Temos ós nenos como se foran de ‘celebrities’, cunha entrenadora para seis ou sete, algo que poucas escolas poden ter”.

Pero el club no se rinde y una de sus propuestas al Concello fue la de crear escuelas municipales de natación en Vilagarcía, una ciudad “que sempre foi moi aberta á natación, pero non dispoñer desa instalación ten unha trascendencia brutal. Tontean co deporte pero dadas as posibilidades limitadas non se fan competicións e falta ese impuslo que necesita a natación”.