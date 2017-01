Brillante triunfo a base de triples

Cambados, ciudad europea del vino y del buen baloncesto. En 2017 sigue siendo un magnífico plan acudir a O Pombal y disfrutar de un espectáculo deportivo de alto nivel. Lo demostraron ayer el Xuven y el CB Zamora, desatados en ataque. El equipo de Manu Santos comenzó la segunda vuelta en Leb Plata con una brillante victoria base de triples. Nada menos que 18 anotaron los locales para imponerse 98-82 y afianzarse entre los cinco primeros de la clasificación. El partido estuvo marcado por la defensa visitante, demasiado cerrada, permitiendo hasta 35 lanzamientos locales de tres puntos, la mayoría tiros liberados. Sobre todo en la segunda parte, el Xuven a triplazo limpio encarriló su décima victoria en liga.

Desde el primer cuarto el equipo zamorano se preocupó de cerrarse mucho en defensa, permitiendo tiros abiertos. El Cambados CEV 2017 lanzó más veces desde la línea de tres puntos que de dos, la tónica del partido. Pero al inicio le faltó acierto (4/11 en triples), lo que reforzó el plan inicial visitante. El equipo de Saulo Hernández tuvo el mando al comienzo ante un Xuven que no podía correr ni acertaba en sus lanzamientos. Un triple sobre la bocina del Chris Hansen obligó a Manu Santos a pedir el primer tiempo muerto. La diferencia se fue a los diez puntos (9-19). Con la entrada de los jugadores de segunda unidad, el Xuven experimentó una tímida reacción y cerró el primer cuarto 8 abajo (17-25) pero con la sensación de que el control del juego era del penúltimo clasificado.

El Xuven, como viene siendo habitual, mejoró subiendo su intensidad defensiva. Matt Don, incombustible, contagió a sus compañeros. El partido cambió y el control del ritmo del juego lo estableció la buena defensa local. El Xuven se acercó a 4 puntos (24-28), pero apareció Hansen, la brújula visitante en ataque en la primera parte, para silenciar un pabellón ya entregado a la causa. La “marea amarela” necesita muy poquito para entrar en el partido en su faceta de llevar en volandas a los locales.

El Xuven mantuvo su rumbo fijo, con agresividad atrás, lo que trajo la mejoría delante encadenando acciones positivas. Tres canastas seguidas, del voluntarioso Romera, de Érik y de Cheda, pusieron al Xuven a 1 (30-31). Los locales ya habían hecho lo más difícil, meterse de lleno en la tarea tras el frío inicio. Los exteriores visitantes, talentosos, trataron de frenar la dinámica. Lo hizo Perry con un triple, pero el Xuven no dudó. Siguió encontrando a sus pívots en la pintura. Shota, nada más volver a pista, hizo un 2+1. Con 33-34, Saulo Hernández paró el partido. En los últimos minutos del segundo cuarto el Xuven se desató. Tuvo el acierto en el tiro exterior que le faltó en el primer cuarto (4/7 en triples). Baiget metió dos seguidos, el otro Juan. El Xuven volteó el marcador y se fue al descanso por delante (44-40) tras ganar el parcial 27-15 luego de dominar el rebote, recuperar balones y subir sus porcentajes con sus diez jugadores aportando en la anotación.

El tercer cuarto fue un espectáculo. Con los dos equipos jugando en transiciones rápidas y muy acertados. En el intercambio de golpes los zamoranos recuperaron sensaciones y se les vio muy cómodos, volvieron a tomar el dominio en el rebote. El Xuven vivió de sus triples, con Juan Rubio con la muñeca ardiendo. El equipo de Manu Santos metió 6/10 en el tercer periodo, por lo que el excelente nivel de juego exhibido por los de Saulo Hernández no tuvo demasiada influencia en el marcador (68-70) al final del cuarto. Ambos equipos demostraron en diez minutos porqué son el primer y el cuarto máximos anotadores de la liga. Dejando “highlights”, como un soberbio mate del visitante Forbes que aplaudió la grada local.

En el último cuarto solo hubo un equipo en la pista. El de Manu Santos, que arrancó con un 7-0 (75-70) tras su decimoquinto triple, obra de Baiget. Los zamoranos siguieron planteando defensas alternativas para tratar de frenar al Xuven, que mantuvo su acierto en el tiro exterior. Don, desde la esquina totalmente solo puso 8 puntos arriba a los locales (80-72). Fue el principio del fin para el CB Zamora a pesar del triple de Forbes, al que dio respuesta Don, el decimoséptimo. Niang se unió al carrusel con otro (85-78). También Shota. Y es que el Xuven no bajó su extraordinario nivel de acierto, moviendo el balón en ataque con criterio para encontrar en la esquina el tiro liberado. Así, encaró los tres últimos minutos diez arriba (90-80), asegurando la victoria sin dificultades y llevando la ventaja hasta los 16 puntos al final.