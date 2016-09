Ana Pastor fija el Pleno del Congreso sobre el caso “Soria” para el día 27

La presidenta del Congreso de los Diputados, la popular Ana Pastor, decidió fijar el Pleno que demandaba la oposición para que el ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, hable sobre el “Caso Soria” para el próximo 27 de septiembre a las 16.00 horas, según informó la Presidencia de la Cámara.

En la reunión de la Junta de Portavoces del pasado jueves, todos los grupos parlamentarios, a excepción del PP, reclamaron la presencia urgente de De Guindos en el Pleno de la Cámara para que diera cuenta sobre ese asunto. En concreto, pidieron que esa sesión sustanciara esta semana.

Pastor se comprometió a cumplir con el mandato de la Junta de Portavoces pero no puso fecha a porque quería consultar antes si el Gobierno iba a atender esa solicitud y cuál era la disponibilidad del titular de Economía.

Sin embargo, el Ejecutivo, a través de su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, avanzó el pasado viernes que Guindos no comparecería en el Pleno de la Cámara, siguiendo el mismo criterio de la legislatura pasada de no someterse al control de un Parlamento del que no tiene su confianza. Máxime, dijo, cuando el Tribunal Constitucional no ha resuelto el conflicto de atribuciones que sobre este asunto el Congreso le planteó en primavera.

Sin embargo, Pastor convocó ayer la fecha de esa sesión porque, según las fuentes consultadas, el Gobierno no le envió la notificación sobre su negativa a atender la demanda de la oposición hasta el martes a las 19.50 horas, después de que Guindos concluyera su comparecencia en la Comisión de Economía para hablar sobre el “Caso Soria”.

En esa comunicación, el Ejecutivo de Mariano Rajoy vuelve a incidir en cuáles son las razones por las que rechazan ser “examinados” por la oposición y, precisamente, justifica la negativa de Guindos de asistir a un Pleno porque dio las explicaciones en la citada comisión.

El mismo martes, Pastor se puso en contacto con los portavoces de los distintos grupos parlamentarios para informarles de que era su voluntad fijar ese Pleno y explicarles los criterios que seguiría para convocarlo, teniendo en cuenta que el ministro ya ha rindió cuentas sobre el asunto, y en concreto, les recordó el antecedente que existía de la pasada legislatura, cuando el presidente del Congreso, el socialista Patxi López, decidió convocar un Pleno de control, solicitado por toda la oposición, aunque finalmente no se citó expresamente a los miembros del Gobierno para evitar la imagen de sus escaños vacíos. Eso sí, dio la palabra a cada portavoz parlamentaria para que pudieran denunciar la “huida” del Gobierno.

El orden del día la fijará en breve la Junta de Portavoces.