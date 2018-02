Guindos asegura que la independencia de los bancos centrales es “crucial”

El ministro español de Economía y futuro vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, aseguró ayer que la independencia de los bancos centrales es “crucial” para mantener las tasas de inflación “bajas y estables”. “Análisis empíricos y teóricos extensos han mostrado que la independencia es crucial para que un banco central mantenga las tasas de inflación bajas y estables en el plazo medio”, afirmó el ministro español durante una comparecencia ante la comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo.



Los miembros de la comisión de Asuntos Económicos harán pública hoy una opinión no vinculante en la cual precisarán si consideran al político apto para el puesto en el BCE.

Guindos señaló que, en el caso del BCE, la independencia está “totalmente garantizada” por los tratados de la Unión Europea y por los estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del BCE. El ministro ha recibido las críticas de varios partidos políticos y eurodiputados españoles por el riesgo que podría suponer para la independencia del emisor único su pertenencia como ministro de Economía al Gobierno español. Sin embargo, ayer Guindos recordó que no ha sido miembro de partidos políticos ni ha formado parte de listas electorales durante su carrera. Además, recalcó que abandonará la cartera ministerial en los próximos días.



La Eurocámara también ha criticado a los ministros de Finanzas de la eurozona por no presentar mujeres como candidatas a la vicepresidencia del BCE, y el titular español expresó su apoyo a la “diversidad de género” en esa institución comunitaria. Así, destacó que durante los próximos dieciocho meses al menos cuatro puestos en el Comité Ejecutivo del BCE deberán renovarse y consideró que se tendrá “una oportunidad única para avanzar y hacer mayores progresos hacia la igualdad de géneros”. “Como ministro de Economía de España, si observas los ocho principales cargos en el Ministerio de Economía y Finanzas, seis de ellos los ocupan mujeres.”, dijo.



Por su parte, el presidente del BCE, Mario Draghi, aseguró que la independencia de este organismo está “consagrada en los tratados europeos” y dijo que “no le corresponde” comentar la nominación de Guindos al cargo de vicepresidente del BCE.

“La independencia del BCE está consagrada en los tratados y protegida por los tratados frente a cualquier perfil personal”, declaró Draghi ante una pregunta de la eurodiputada socialista francesa Pervenche Berés en la comisión de Asuntos Económicos. “El BCE se ha establecido como una institución independiente. Este marco institucional es nuestro principal escudo frente a interferencias políticas”, incidió Draghi, que añadió que uno de los pilares de esta independencia es “la independencia personal” de los miembros de su Comité Ejecutivo.

El italiano defendió el procedimiento de nominación que ha llevado a Guindos a ser elegido vicepresidente. “Al candidato se le juzgará por su perfil y sus competencias”, subrayó Draghi, que se refirió específicamente a su “experiencia en asuntos bancarios y conocimiento del tratado”.