Aguirre dimite “engañada y traicionada” por González

La presidenta y portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, anunció ayer que presenta su dimisión de todos sus cargos públicos por no haber “vigilado” a Ignacio González cuando era vicepresidente de la Comunidad de Madrid.

Tras aguardar casi dos minutos ante los micrófonos en silencio esperando a que le dieran paso para iniciar la declaración ante los medios y con la mirada muy emocionada, Aguirre comenzó por señalar que se siente “traicionada” y “engañada”.

Núcleo de confianza

Para Aguirre, el auto y la prisión de González no son una “prueba definitiva”, pero demuestran que ella no vigiló “todo lo que debía”. “Por eso dimito del cargo político que ostento, como edil y portavoz, un cargo en el que me colocaron los ciudadanos de Madrid con sus votos”, recordó.

Aguirre, rodeada de su núcleo de confianza y de ediles como Pedro Calvo o Begoña Larraínzar, explicó que su “manera” de concebir la política le lleva a asumir la responsabilidad por no haber vigilado más al expresidente. “Por no haber descubierto antes, lo que ahora, después de años de investigación ha descubierto la Guardia Civil y el juez”, añadió.

Emocionada, Aguirre recordó que González fue una persona de su “máxima confianza”. Como presidenta de la Comunidad de Madrid le nombró vicepresidente. “En algunos momentos, algunos medios le señalaron como inmerso en asuntos que podrían ser calificados de incorrectos”, por lo que le pidió explicaciones, y se las dio “en privado de manera exhaustiva”, continuó.

Para Aguirre, los ciudadanos “tienen derecho a exigir” que los políticos asuman “todas” sus responsabilidades “sin dilaciones y sin excusas”. “Y tengo como norma de conducta no eludir mis responsabilidades”, concluyó.

Sin responder a preguntas

Tras dar las gracias a los medios de comunicación que acudieron a la rueda de prensa, Aguirre dejó la sala sin responder a preguntas, acompañada de su equipo.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que rompió techos de cristal al convertirse en la primera presidenta de una comunidad autónoma y del Senado anunció ayer su tercera dimisión en cinco años, en este caso cercada por las actividades corruptas que supuestamente protagonizó su “número dos”, Ignacio González, en su etapa al frente del Canal de Isabel II.

Aguirre, que declaró el jueves en la Audiencia Nacional sobre el supuesto fraccionamiento de contratos por parte de la Comunidad de Madrid para favorecer a empresas supuestamente vinculadas con la trama “Gurtel”, aseguró casi al borde del llanto que si se demuestra que el que fuera su delfín cometió irregularidades en el Canal Isabel II sería algo “muy lamentable” y “un palo verdaderamente muy muy muy duro”.

En aquel momento afirmó ante los periodistas que no iba a dimitir, pero el auto del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que llevó a su exnúmero dos a la cárcel el viernes por la noche cambió la situación y tras un fin de semana de rumores, Aguirre presnetó su dimisión como concejal en el Ayuntamiento de Madrid durante la tarde de ayer.