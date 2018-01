Ciudadanos aspira al Ayuntamiento de Barcelona tras los comicios del 21-D

El secretario de Comunicación de Cs, Fernando de Páramo, aseguró que su partido ya tiene la vista puesta en las elecciones municipales desde hace tiempo y advirtió que, tras las autonómicas, el proyecto de la alcaldesa Ada Colau está perdiendo fuelle: “El proyecto de Podemos en Cataluña sale debilitado”.

El diputado analizó el mapa electoral tras los comicios del 21-D, en los que Cs se impuso al resto de fuerzas (obteniendo 36 diputados) y ganando en bastiones conquistados por los “comuns” en las pasadas municipales, como Barcelona, y en las últimas generales, en las que la candidatura de Xavier Domènech consiguió la victoria.

El 21 de diciembre Cs consiguió 218.746 votos, por los 85.239 que obtuvo la candidatura de Domènech, por lo que, preguntado por el futuro del proyecto de la alcaldesa, concluyó que “el proyecto de Podemos en Cataluña sale debilitado, y por tanto, también el de Barcelona como su capital”.

“Los resultados son los que son: pierden escaños, pierden peso y pierden fuerza en el Parlament”, y añadió que autonómicas y municipales son escenarios distintos, que el 21-D muchos catalanes confiaron en la propuesta de Cs y que habrá que ver cómo se traduce eso en los próximos comicios locales.



Retroceso

Atribuye el retroceso electoral de CatComú el 21-D a que “Podemos ha estado más cerca del independentismo a lo largo de todos estos meses que de un cambio para Cataluña”, como considera que demuestran las declaraciones de Domènech durante la campaña.

“Lo decía Inés Arrimadas durante toda la campaña: los dirigentes de Podemos han demostrado ser independentistas. Lo han dicho públicamente algunos de ellos, pero en cambio la mayoría de sus votantes no lo son y por tanto han perdido apoyos”, dijo.

Lamentó que los “comuns” estén “al lado de los que quieren la ruptura y no de los que quieren un cambio” en un momento tan delicado de la política catalana, asumió que la decisión de cómo encarar la situación política es de ellos y avisó de que las urnas son una buena manera de medir las estrategias de cada partido.

“Las urnas han dicho a la señora Colau y al señor Iglesias que han tenido un resultado peor del que tenían antes”, y recordó que no han respaldado al bloque constitucionalista, pese a la oferta de aplicar políticas sociales que le lanzó Arrimadas en la campaña.



Dinámica

“En cualquier caso ellos han elegido otro camino y los electores les han puesto en la posición en la que están”, sentenció y recordó que en las municipales pueden cambiar muchas cosas a nivel estatal y que intentarán continuar con su dinámica ascendente.

Asimismo, De Páramo rechaza una repetición de las elecciones catalanas ante una hipotética falta de acuerdo entre los partidos para formar Govern, y argumenta que sería un fracaso y que los catalanes “ya han hablado” para poner en marcha el Parlament y el Govern, no para volver a votar.

El dirigente de Cs recordó que su partido es el vencedor del 21-D y se preguntó si los independentistas buscan otros comicios para ver si “repitiendo consiguen ganar lo que han ganado esta vez”.