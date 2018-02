Cs confía en ganar a los “viejos partidos” y Cospedal rechaza a los que “construyen la casa por el tejado”

El secretario general de Cs, José Manuel Villegas, afirmó ayer que las próximas elecciones andaluzas servirán para “abrir la puerta para que Ciudadanos luego pueda ganar en España” y dar paso a las reformas, tras demostrar que se puede ganar “a los viejos partidos y los populistas” en Cataluña. Sin embargo, sus palabras fueron contestadas por la secretaria general del Partido Popular y también presidenta de los populares de Castilla La Mancha, Dolores de Cospedal, quien aseguró que rechaza las formaciones que “construyen la casa por el tejado”.

En la Jornada de Cargos Electos de Ciudadanos Andalucía, celebrada en Córdoba, Villegas consideró que los comicios autonómicos en la comunidad deben servir para que “España se abra también a ese futuro de regeneración, de modernidad y reformas”.

Villegas afirmó que ve al PSOE “perdido” y “sin saber si tiene que pactar con los populistas”, y al PP “paralizado” e intentando hacer “pactos oscuros” con los separatistas. A este último partido le recordó que hace poco “vendían el país a Convergencia y el PNV” en “pactos oscuros”, con “injusticias” como el “cupo vasco”.

“El proyecto español no puede seguir vendiéndose a los nacionalistas”, remató Villegas, para quien España vive una fase de transición y “en el nuevo ciclo electoral” los nuevos partidos tendrán que ganar para lograr “una España moderna”.

En el mismo acto, el portavoz de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, destacó que los últimos sondeos y encuestas “son muy buenos” para Ciudadanos, aunque advirtió de que cuando se abre el proceso electoral “el partido empieza cero a cero”.



Sondeos

Marín quiso rebajar la euforia sobre los sondeos, al admitir que estos son “solo encuestas”, y ha llamado a “seguir preparando el equipo” hasta que lleguen las elecciones. No obstante, confió en que, “cuando las urnas se pongan donde se tienen que poner, los andaluces y los españoles recompensen” a su formación por el trabajo realizado tanto en España como en Andalucía.

Mientras tanto, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, reivindicó los 40 años de historia de su partido y que gobierna con “sentido de la responsabilidad” frente a los nuevos partidos que “han construido la casa por el tejado” y, “como no saben cuáles son los problemas, hacen debates estériles”.

La también presidenta del PP en Castilla-La Mancha lanzó este mensaje en un acto celebrado en Toledo, al que asistieron un centenar de alcaldes y concejales del partido en la provincia, a quienes elogió que estén cerca de los ciudadanos, conocen los nombres de sus vecinos y los vecinos conocen sus nombres “y no solo a la formación política a la que pertenecen”. “Hay una gran diferencia entre los alcaldes que lo son y pertenecen a nuestra formación política y otros que nunca quieren participar en los gobiernos porque prefieren estar en las televisiones, en las tertulias, no quieren bajar a la tierra a gobernar, no quieren tomar decisiones”, denunció Cospedal, quien subrayó que “decidir, que es gobernar, a veces es muy duro”.

Cospedal subrayó, asimismo, que el PP siempre ha gobernado “con sentido de la responsabilidad”, y ello implica que, en ocasiones, ha tomado decisiones que le han podido perjudicar como formación pero que las ha adoptado velando por el interés general y afirmó que “eso se llama construir la casa desde los cimientos”.

En cambio, denunció que “muchos que hoy están en política han construido la casa desde el tejado” y criticó que, “como están en las nubes y en el tejado todo el día, no saben pisar la realidad, y por eso no saben cuáles son los problemas y hacen debates estériles”, sin darse cuenta de que “a los españoles les importa tener gobiernos con sentido de la responsabilidad que trabajen para ellos”. En este sentido, incidió en que a estos nuevos partidos no les ha oído hablar de “los problemas de los agricultores o del paro”, mientras que solo se dedican a “los grandes titulares”.