ERC descarta un pacto inmediato con JxCat y prioriza un acuerdo “amplio”

El portavoz de ERC, Sergi Sabriá, descartó que hoy se vaya a cerrar un acuerdo con Junts per Catalunya para la investidura, al contrario de lo asegurado por Elsa Artadi (JxCat), y dejó claro que los republicanos priorizan el lograr un acuerdo “amplio y positivo” por delante de la fecha.

La portavoz parlamentaria de JxCat, Elsa Artadi, se había mostrado confiada ayer por la mañana en que las formaciones soberanistas alcanzarán un acuerdo entre esta tarde y mañana para investir presidente de la Generalitat al candidato de su formación, Carles Puigemont. En declaraciones a TV3, Artadi afirmó que la voluntad de JxCat es “que haya acuerdo y que se pueda explicar lo antes posible”.

La fecha no es prioritaria

Sin embargo, en declaraciones en los pasillos del Parlament, donde ERC mantuvo ayer una reunión, Sabriá descartó que hoy se pueda tener cerrado un acuerdo sobre la investidura: “Priorizamos el acuerdo y no la fecha. Necesitamos un acuerdo global, positivo y en esto estamos trabajo”, dijo.

Sobre la propuesta de JxCat reformar la Ley de la Presidencia de la Generalitat para permitir una investidura a distancia de Puigdemont, Sabriá consideró “positivo” que “haya sobre la mesa propuestas distintas”, algo que ha considerado “un avance”.

“Las estudiaremos una por una y seguro que encontraremos la mejor posible y conseguiremos una que satisfaga a los 70 diputados del 21-D”, sugirió, en relación a lograr un acuerdo que implique a Junts per Catalunya, Esquerra y también a la CUP.

Aún así, fuentes de la formación republicana han evidenciado las dudas que hay en este grupo acerca de las dificultades en la viabilidad de una reforma de la Ley de Presidencia, para que esta reforma fuera efectiva, aunque dichas fuentes coinciden en todo caso en que los republicanos no se cierran a estudiar esta fórmula de investidura.

Los escenarios que negocian JxCat, ERC y la CUP para la investidura de un presidente de la Generalitat no contemplan por ahora el regreso efectivo a Cataluña del candidato de JxCat, Carles Puigdemont.

Por una parte se estudia reformar la Ley de la Presidencia para investir a Puigdemont a distancia, lo que refleja que no tiene intención de comparecer presencialmente ante la Cámara.

Por otra parte se explora una investidura de Puigdemont en Bélgica a través de una Asamblea de electos, que luego se intentaría ratificar en el Parlament sin la presencia del candidato, lo que también supone que el candidato de JxCat no volvería.

Sobre este segundo escenario, un documento interno de la CUP que se conoció ayer afirma que Puigdemont incluso está dispuesto a que en el Parlament sea investido un candidato de JxCat que no sea él.

Fuentes de JxCat admiten que no hay nada cerrado pero vislumbran un acuerdo cercano, mientras que fuentes de ERC coinciden en que todo está abierto pero ven el pacto más lejano.

Los tres grupos coinciden en que hay que reconocer a Puigdemont como el presidente legítimo de la Generalitat por considerar que fue cesado injustamente.

Lo que deben acordar es como darle esta legitimidad, ya que ERC advirtió de que, si no regresa a Cataluña, tratar de investirlo a distancia abriría otro contencioso con el Constitucional.