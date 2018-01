La Fiscalía estudiará las declaraciones para ver si imputa a Camps por la Gurtel

La Fiscalía Anticorrupción estudiará al término de las declaraciones de acusados y testigos en el juicio del caso Gurtel su trascendencia para valorar si investiga al expresidente de la Comunidad Valenciana Francisco Camps en la supuesta financiación ilegal del PP de Valencia.

La Audiencia Nacional continuó ayer con el juicio a 19 acusados por la supuesta financiación ilegal del PP de Valencia para las campañas electorales de 2007 y 2008 a través de la empresa de la trama Orange Market con las declaraciones de los exgerentes de esta sociedad Cándido Herrero y del PPCV Cristina Ibáñez.

Mientras, la Fiscalía General del Estado informaba de que los fiscales Anticorrupción “estudiarán la trascendencia de las declaraciones vertidas en el juicio relacionadas con Francisco Camps al término de las sesiones, cuando concluya la práctica de la prueba y pueda ser valorada en su conjunto”.



Dinero negro

El miércoles el ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa en su declaración como acusado dijo que Camps y el expresidente de las Cortes valencianas Juan Cotino encargaron financiar con dinero negro procedente de empresarios las campañas electorales de 2007 y 2008.

Francisco Camps, Juan Cotino y el extesorero del PP Luis Bárcenas son tres de los 145 testigos más relevantes llamados a declarar en este juicio.

Camps tiene abierta una causa en el Juzgado de Instrucción número 2 de Valencia, que precisamente el miércoles rechazó el recurso que el expresidente interpuso contra su citaciónen la causa sobre supuestas irregularidades en la organización del Gran Premio de Fórmula 1 celebrado en Valencia.

Según reconocieron en el juicio los presuntos cabecillas de la trama, Francisco Correa, Pablo Crespo y el Bigotes, los trabajos de Orange Market por mítines y publicidad se facturaban a otros empresarios para saldar la deuda del partido con esta empresa, que llegó al millón de euros.

Estos empresarios tenían adjudicados contratos con administraciones públicas valencianas y por ley no podían efectuar donaciones a partidos políticos, según el Ministerio Público.

Durante la jornada de ayer del juicio declaró la exgerente del PP de Valencia Cristina Ibáñez, para quien la Fiscalía pide siete años y nueve meses de prisión.

Manifestó que tras el congreso regional del PP de 2004 se reunió en la sede del PP de Valencia con Adela Pedrosa y Ricardo Costa ya que entonces fueron elegidos secretaria y vicesecretaria del partido en la Comunidad Valeciana y a quienes le explicó el sistema de financiación de la formación “pero la que marca la ley”.

“El sistema de financiación ilegal no existía, yo no lo conocía y si alguien lo montó no fui yo”, aseguró, para recalcar que fue Ricardo Costa quien le autorizaba los pagos a Orange Market.

También declaró el exgerente de Orange Market Cándido Herrero, que se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 17 años de cárcel, quien reconoció que elaboró las facturas de la empresa, si bien dijo que lo hacía “al dictado” de dos de los presuntos cabecillas.

Al comienzo de la vista el abogado de Álvaro Pérez solicitó un careo en el juicio entre su cliente y el exvicepresidente valenciano Vicente Rambla para esclarecer contradicciones que se produjeron en sus declaraciones.