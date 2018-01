La Fiscalía pedirá el arresto de Puigdemont si viaja a Copenhague

La Fiscalía General del Estado advirtió ayer de que pedirá “inmediatamente” que se active la orden internacional de detención contra el expresidente catalán Carles Puigdemont si finalmente viaja hoy hasta Dinamarca para participar en un debate organizado por la Universidad de Copenhague.

En un comunicado, la Fiscalía asegura que está pendiente de confirmación oficial vía policial de los movimientos del “investigado” para asistir mañana, lunes, al debate organizado por el departamento de Ciencias Políticas de la citada universidad.

De producirse esa confirmación, la intención de la Fiscalía es actuar “inmediatamente” y solicitar al magistrado instructor de la causa en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que proceda a la activación de la euroorden de detención y entrega, a fin de pedir a la autoridad judicial danesa la detención de Puigdemont.

El 5 de diciembre, Llarena decidió retirar las órdenes europeas de detención dictadas contra Puigdemont y los cuatro exconsejeros imputados por el proceso independentista que se encuentran con él en Bruselas, pero mantuvo la advertencia de arrestarlos en cuanto entren en España.

Llarena consideró que se debían retirar las órdenes europeas que emitió contra ellos la Audiencia Nacional porque podrían condicionar la evolución de la investigación y los posibles delitos por los que se pueda procesar a los imputados



Mientras, Jaume Alonso-Cuevillas, el abogado de Puigdemont, admitió ayer que si su representado viaja a Dinamarca, para participar en una conferencia, y “el estado español tiene la euroorden preparadísima el riesgo de detención es bastante alto”.

En unas declaraciones a Rac1, Alonso-Cuevillas criticó la nota de el sábado de la Fiscalía, en la que apuntó que Puigdemont “persiste en su plan delictivo”, tras darse a la fuga y mantener las actuaciones que culminaron con la declaración de independencia, por lo que advirtió de que su inmunidad parlamentaria no puede derivar en “impunidad”, y podría así ser detenido.



Algo insólito

“Es insólito. En treinta y cuatro años de carrera nunca he visto que la Fiscalía haga notas informativas sobre un caso concreto de manera preventiva”, señaló el abogado de Puigdemont.

Sobre la intención inicial del presidente de la Generalitat de acudir a un acto mañana en Copenhague, adonde viajaría desde Bruselas –en donde está huido de la justicia española–, Alonso-Cuevillas recordó que “en ninguno de los códigos (ni belga, ni danés, ni español) se dan las circunstancias de rebelión”.

Respecto a la sesión de investidura, el abogado de Puigdemont dijo sobre su posible presencia: “No me consta que lo tenga decidido. Todos los escenarios están abiertos”. “No descarto una investidura telemática”, añadió.

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, recordó ayer que el expresidente catalán podría ser detenido si sale de Bélgica para asistir a un acto político en Dinamarca y el Tribunal Supremo reactiva la euroorden de detención contra él.