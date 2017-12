El independentismo reúne a 45.000 manifestantes en Bruselas

Unas 45.000 de personas a favor de la independencia de Cataluña participaron ayer en la marcha convocada para reivindicar el desafío soberanista y criticar lo que consideran pasividad de la Unión Europea, en una manifestación que recorrió el barrio europeo de Bruselas con la presencia de políticos como el expresidente catalán Carles Puigdemont y la número 2 en la candidatura de ERC, Marta Rovira. También estuvieron presentes los consellers cesados que acompañan a Puigdemont en Bélgica, además del portavoz adjunto de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián, y el concejal de la CUP en Vic, Joan Coma.

Bajo el lema “Europe wake up, democracy for Catalonia” (Europa, despierta, democracia para Cataluña) la manifestación independentista superó las expectativas de la organización –ANC y Ómnium Cultural– que preveían unos 20.000 asistentes, de acuerdo a las primeras cifras oficiales ofrecidas por la Policía de Bruselas en Twitter y recogidas por Europa Press.

En un ambiente reivindicativo y festivo, los manifestantes acudieron ataviados con señeras y esteladas, alguna bandera europea, y bufandas y lazos amarillos, color que han convertido en símbolo de solidaridad con los encarcelados por participar en la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre. “Democracia, algunos la defienden cuando le conviene. Vergüenza” y “Respeten la democracia en Cataluña, dejen de mirar a otro lado”, fueron algunas de las pancartas en inglés, francés y catalán dirigidas a la Unión Europea por los simpatizantes del independentismo catalán. También entonaron cánticos de “independencia”, “Puigdemont es nuestro presidente”, “Libertad” y “Libertad para los presos políticos”.

Sin reunión

La ANC informó la víspera de que había solicitado reunirse con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncler, pero fuentes comunitarias indicaron a Europa Press que no habían recibido ninguna petición al respecto y que, en todo caso, el jefe del Ejecutivo comunitario tiene una agenda “muy cargada”.

Una gran mayoría de participantes llegaron en los últimos días e incluso ayer mismo a Bruselas desde distintos puntos de Cataluña, desde donde se fletaron varios vuelos chárter y salieron hasta 250 autocares. Junto a las señeras y esteladas también se vieron algunas banderas de Flandes, estreleiras gallegas e ikurriñas vascas

La Policía de Bruselas desplegó un importante dispositivo de seguridad avisada de que se esperaban importantes problemas de movilidad en la ciudad, acostumbrada a acoger unas 900 manifestaciones cada año.

El circuito trazado les permitió recorrer el barrio europeo y pasar cerca de las principales instituciones de la Unión Europea (Comisión Europea, Consejo y Parlamento Europeo), aunque no llegaron a concentrarse ante ellas porque el acceso a la plaza de Schuman en la que se encuentran no se les ha permitido, pese a haberlo solicitado. l

Puigdemont: “Cataluña es la mejor cara de Europa”

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont dijo ayer al cierre de la manifestación independentista en Bruselas que “Cataluña es la mejor cara de Europa”. En su alocución apeló directamente al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, para que “Europa se dé cuenta de que aún puede jugar un papel” en la crisis catalana.

El expresidente catalán, ataviado con una bufanda de color amarillo en solidaridad con los presos, así como su predecesor en el cargo, Artur Mas, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y los vicepresidentes de la ANC y de Ómnium, Agustí Alcoberro y Marcel Mauri, se unieron a la cabecera de la manifestación y, en el final de la marcha, el líder independentista instó a Juncker a “una Europa de ciudadanos libres, una que escuche a sus ciudadanos, además de escuchar a los Estados”, dijo Puigdemont, que volvió a reprochar a la Unión Europea “dar respaldo” al presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy.

Puigdemont llamó a los presentes en la manifestación de Bruselas a pronunciarse en las urnas catalanas el próximo 21 de diciembre “por la libertad y la dignidad”, sin nombrar en concreto su candidatura, “Junts per Catalunya”, que según las últimas encuestas podría conseguir un resultado ajustado respecto a la lista en cabeza de Esquerra. l