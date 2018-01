El PSOE insta a Arrimadas a dejar de atacar al PSC de forma sistemática si quiere su apoyo

El portavoz de la ejecutiva del PSOE, Óscar Puente, se mostró ayer convencido de que la candidata de Cs a la Generalitat, Inés Arrimadas, está intentando “desgastar al PSC pensado en que habrá otra posibilidad en el futuro” para ella, si se repiten las elecciones en Cataluña.

Puente, que se refirió a este asunto en la rueda de prensa posterior a la reunión que mantuvo ayer la ejecutiva de su partido, pidió a Arrimadas que “renuncie a atacar sistemáticamente al PSC”, si realmente quiere formar gobierno y que Cs presida la Mesa del Parlament.



Disposición

A este respecto, recordó que los socialistas catalanes están “dispuestos a dar su apoyo a que presida la Mesa el grupo mayoritario”, aunque dicho apoyo no es suficiente, como tampoco para que Arrimadas presida la Generalitat.

Por eso los socialistas creen que “una cosa son las palabras” que pronuncia la líder de Cs en Cataluña, cuando dice que no renuncia a formar gobierno, y otra “lo que subyace”, que es su intento de desgastar al PSC.

“Debería no dedicarse a atacar a los apoyos que le pueden hacer alcanzar sus objetivos; le pedimos que renuncie a atacar sistemáticamente al PSC, quizá si lo hace es que no tiene esas aspiraciones y busca otra cosa”, ha argumentado Óscar Puente.

Sobre la posibilidad de que Carles Puigdemont u Oriol Junqueras puedan ser investidos, apuntó que “no parece que sean los candidatos que tienen los independentistas”.

Las palabras de Puente fueron confirmadas por el líder del PSC, Miquel Iceta, quien aseguró que “no tendría inconveniente” en apoyar una eventual candidatura de José María Espejo-Saavedra (Cs) a la presidencia del Parlament, y defendió una composición “razonable” de la Mesa, para la que se reunió con ERC..

En rueda de prensa en la sede del PSC tras la reunión de la comisión permanente de la ejecutiva socialista, Iceta reclamó un Parlament que en esta legislatura “desarrolle sus funciones

en el marco constitucional y estatutario vigente”.

Para la composición de la Mesa del Parlament, Iceta explicó que mantuvo reuniones con Cs, Cataluña En Comú y PP, mientras que esta tarde se verá con ERC.



Conversaciones

“Hemos hablado con diversos grupos y lo que esperemos es que los grupos con mayoría formulen sus propuestas y si es posible no a través de los medios, sino en conversaciones regulares”, sugirió el dirigente, que pidió que la Mesa recoja una representación del Parlament de la forma “más genuina y exacta posible”.

Así, consideró que hay una composición “razonable” de la Mesa en la que el PSC “debería tener representación” en una de las secretarías: “Hemos hablado con diversos grupos para asegurarlo, pero a nadie se le escapa que hay una pieza en el aire, el de la Presidencia del Parlament”.

En este sentido, sobre la posibilidad de que Ciudadanos plantee la candidatura de Espejo–Saavedra, vicepresidente en la pasada legislatura, para aspirar a la Presidencia de la Cámara, Iceta dijo que Cs no le comunicó esa posibilidad, pero “no tendría inconveniente en darle apoyo” para presidir el Parlament.



Marco constitucional

“Queremos un presidente que asegure realmente que el Parlament desarrolle sus funciones en el marco constitucional y estatutario. Desde este punto de vista, (Espejo-Saavedra) cumpliría con esa función. No tendríamos inconveniente en darle apoyo”.

Por otro lado, avanzó que este jueves el grupo socialista se reunirá para decidir qué nombre propone para ocupar un puesto de la Mesa del Parlament, institución en la que sí está ya asegurado que Eva Granados repetirá como portavoz parlamentaria del grupo del PSC.

ERC y PSC se reunieron ayer por primera vez tras las autonómicas para abordar la composición de la Mesa del Parlament, en la que los socialistas contemplan poder tener un representante en una de las secretarías.

Fuentes parlamentarias explicaron que ayer por la tarde se produjo la primera reunión entre socialistas y republicanos, en una toma de contacto dentro de la ronda habitual entre representantes de las candidaturas, a falta aún de formalizar los grupos.

Los representantes de ambas formaciones –el republicano Roger Torrent y la socialista Eva Granados– abordaron cuestiones como la composición de la Mesa del Parlament.