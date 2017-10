Puigdemont dice que busca atención y no asilo político en Bélgica

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont afirmó ayer desde Bruselas que regresará a España cuando tenga “garantías jurídicas” de que podrá tener un juicio justo y con separación de poderes, aunque aseguró que no viajó a esta ciudad con intención de “pedir asilo” ni de “eludir” su responsabilidad ante la Justicia.

“¿En qué condiciones volver a Cataluña? Estamos aquí en busca de garantías que por el momento no se dan en Cataluña, en España”, aseguró Puigdemont ante unos 200 periodistas, tras defender que si se le permitiera “un juicio justo, independiente, con separación de poderes, como en la mayoría de países europeos”, retornaría “de forma inmediata”.

El expresidente catalán describió las querellas por rebelión presentadas por la Fiscalía contra él mismo y otras diecinueve personas como un “deseo de venganza” y avisó de que mientras se mantenga esa “amenaza” no se darán las “condiciones” para que se produzca su regreso.

Así, el expresident dejó claro que considera la acción judicial contra él como una “demanda política” que persigue “ideas” y no delitos y que se va a oponer a ella “desde una posición política y no jurídica”. “No queremos escapar a nuestra responsabilidad de la Justicia, pero queremos las garantías jurídicas en el marco de la UE”, dijo también.

“Vamos a oponernos desde una posición política, no jurídica. Quiere decir que no vamos a escapar a la acción de la Justicia, no queremos descuidar nuestra responsabilidad ante la Justicia”, ahondó Puigdemont.

Pese a la insistencia de la prensa, Puigdemont no quiso desvelar cuánto tiempo se quedará en Bélgica ni si lo hará acompañado de los exconsejeros que le acompañaron en este viaje, si bien se ha agarrado a motivos de “seguridad” para no regresar a España a donde volvieron ayer por la noche cinco de los miembros de su gabinete.

“Podemos garantizar mejor una parte de nuestros derechos desde aquí y podemos cumplir igualmente nuestras obligaciones desde aquí”, indicó, tras recordar que como ciudadano comunitario tiene derecho a la libre circulación en la UE y no necesita solicitar el asilo para permanecer en otro Estado miembro.

Apoyo desde la distancia

Mientras esto ocurre, Puigdemont dijo que seguirá apoyando desde la distancia todas las iniciativas que se pongan en marcha para “evitar la aplicación” del artículo 155 de la Constitución y pidió a los funcionarios y organizaciones proindependentistas que “sigan en su posición” para impedir que la “demolición” del sistema institucional catalán.

Sobre las elecciones autonómicas del 21 de diciembre, defendió que el Gobierno las plantea como un plebiscito sobre la aplicación del artículo 155 y por tanto pidió a PP, PSOE y Cs un compromiso “claro” de que respetarán los resultados si las fuerzas independentistas obtienen una mayoría.

“Vamos a respetar los resultados de las elecciones. ¿El Gobierno español va a hacer lo mismo?, ¿el bloque del 155 va a respetar los resultados de las urnas?”, dijo.