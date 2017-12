Puigdemont dice a Junqueras que está en Bruselas porque él también es “consecuente”

El candidato de JuntsxCat a las elecciones de mañana, Carles Puigdemont, contestó ayer al candidato de ERC, Oriol Junqueras, que si está en Bruselas es porque es “consecuente” al mismo tiempo que negó que se esté escondiendo.

En una entrevista de Catalunya Rádio, Puigdemont contestó así a Junqueras, quien este lunes aseguró que se encuentra en la prisión de Estremera por que no se esconde y por ser consecuente con sus actos, decisiones, pensamientos y voluntad. Además añadió que él da la cara.



Por lo mismo

Preguntado por qué él está en Bélgica –país al que Puigdemont huyó tras la declaración unilateral de independencia de Cataluña tras ser cesado por el Gobierno de Mariano Rajoy–, Puigdemont respondió que “exactamente por lo mismo” por lo que Junqueras está encarcelado: “Porque no nos escondemos y somos consecuentes”, sentenció el expresidente catalán, hablando en nombre de todos los exconsejeros que están con él en Bruselas –Toni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serret–.

Puigdemont argumentó que decidieron marcharse porque “respetan el deseo y la voluntad” que los catalanes expresaron en las urnas en 2015, un mandato que ellos “consideran válido”. Asimismo, enmarcó la decisión de irse en la necesidad de “defenderse” y de “mantener la coherencia” así como para “plantar cara” a la disolución del Parlament.

Asimismo pidió que los comicios mañana sirvan para dejar claro “que la Generalitat no se decapita con el 155”, y alertó de que la aplicación de este artículo de la Constitución –por el que se cesó al Govern y se disolvió el Parlamento catalán– sienta un precedente para que el Gobierno de turno pueda destituir a ejecutivos autonómicos con los que no coincida.

Además, auguró que los resultados del 21-D serán muy parecidos a los del anterior Parlament y rechazó su cese: “Yo soy el presidente de Cataluña. Yo no estoy cesado por quién me podía cesar, que es el Parlament de Cataluña”.



Falta de coraje

Por otro lado, el exlíder del Ejecutivo catalán pidió al Gobierno central que la causa judicial contra el Govern de la Generalitat cesado “no tenga la personación del Estado”, a través de la acusación del fiscal general del Estado, si el independentismo gana los comicios de mañana.

“Que hagan con la causa lo mismo que han hecho con la euroorden: no han tenido la valentía y el coraje de mantener unas acusaciones que no se aguantan en un tribunal en el que no hay fiscales que afinan ni jueces amigos”, dijo, criticando que el Ejecutivo de Rajoy pueda influir en la justicia.

“Lo acaba de reconocer la misma Soraya Sáenz de Santamaría”, afirmó, en referencia a una acto campaña del PP en el que la “número dos” del Ejecutivo dijo que Rajoy había descabezado al independentismo de sus líderes.



Desinfectar Cataluña

Asimismo, Puigdemont ha censurado que el exministro del Gobierno y exvicepresidente del Parlamento Europeo Josep Borrell pidiera en un mitin del PSC “desinfectar” a Cataluña del independentismo, y reprochó al primer secretario de los socialistas, Miquel Iceta, que lo permita.

Por otro lado, afirmó que un ministro del Gobierno se dirigió a él a través de un empresario para que hablara con Rajoy antes de la proclamación de la República, pero que el presidente del Gobierno “dijo que no quería”.

“Un ministro del Gobierno de Rajoy cuyo nombre sé pero no revelaré se puso en contacto con un empresario que me comunicó que, si yo estaba dispuesto, él, ministro, hablaría con su jefe”, en referencia a Rajoy.

Por otra parte, Carles Puigdemont y los cuatro exconsejeros con los que se marchó a Bélgica anunciaron ayer los primeros detalles de una noche electoral que organizaron a pesar de que pertenecen a dos candidaturas.

Los cinco políticos convocaron a los medios de comunicación mañana a partir de las 18.30 horas, en el céntrico Square–Brussels Meeting Centre, desde donde difundirán sus impresiones sobre el resultado de los comicios, informaron a través de un comunicado.

Ninguno de los cinco políticos independentistas explicó hasta el momento qué piensan hacer este miércoles, jornada de reflexión en Cataluña antes del 21-D. Aparentemente ninguno de ellos podrá ejercer ya el sufragio de forma directa ya que no se registraron a tiempo para hacerlo.