Puigdemont: “Esto se ha terminado. Los nuestros nos han sacrificado”

El expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont asegura en una serie de mensajes de móvil que “Moncloa triunfa”. “Esto se ha terminado”, dice en referencia al procés, para añadir: “Los nuestros nos han sacrificado, al menos a mí”.

Según informó el programa de Ana Rosa de Telecinco, esa serie de mensajes –escritos en catalán– se los envió este martes el expresidente catalán a Toni Comín, exconsejero de Sanidad, que como el propio Puigdemont se encuentra huido en Bélgica. Concretamente, los mensajes fueron captados durante un acto en Lovaina –al que acudió y donde intervino Comín– alrededor de las 20.30 horas.



Moncloa triunfa

“Supongo que tienes claro que esto se ha terminado”, le dice Puigdemont a Comín, remarcando: “Volvemos a vivir los últimos días de la Cataluña republicana”. “Vosotros seréis consellers (espero y deseo), pero yo ya estoy sacrificado tal y como sugería Tardá”, añade.

Puidemont confiesa que espera que los encarcelados por su implicación en el proceso secesionista “puedan salir de la cárcel” porque, de no ser así, “el ridículo es histórico”: “El plan de Moncloa triunfa. Sólo espero que sea verdad y que gracias a esto puedan salir de la cárcel porque, si no, el ridículo histórico, es histórico”, escribió el candidato de JxCat.

“No se lo que me queda de vida (¡espero que mucha!), pero la dedicaré a poner en orden estos dos años y a proteger mi reputación. Me han hecho mucho daño con calumnias, rumores, mentiras que he aguantado por un objetivo común”, afirmó Puigdemont, para después añadir: “Esto ahora ha caducado y me tocará dedicar mi vida a la defensa propia”.

Tras conocerse el contenido de los mensajes, Puigdemont respondió con un tuit, en el que, sin aludir directamente a los mensajes revelados, viene a darles veracidad, aunque matiza su posición y hace explícito su malestar por lo que considera una vulneración de su “privacidad”.

“Soy periodista y siempre he entendido que hay límites, como la privacidad, que nunca hay que violar. Soy humano y hay momentos en que también yo dudo. También soy el presidente y no me arrugaré ni me echaré atrás, por respeto, agradecimiento y compromiso con los ciudadanos y el país. ¡Seguimos!”, escribió Puigdemont en Twitter.

Mientras, el portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, informó de que la posición política de su partido y del grupo parlamentario de JxCat no va a variar por los mensajes de Carles Puigdemont y subrayó que el proceso independentista “ha llegado para quedarse”.

Campuzano hizo estas afirmaciones al ser preguntado por si tienen otro candidato a la Presidencia de Cataluña, después de hacerse públicos los mensajes, desvelados por Telecinco.

El portavoz del PDeCat circunscribió estos mensajes de texto al ámbito privado y lamentó su grabación sin el consentimiento de los implicados.

No obstante, quiso subrayar que lo que resulta “muy evidente” es que el proceso soberanista y la aspiración de que Cataluña tenga un estado propio “han llegado para quedarse”.