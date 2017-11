Puigdemont pide que Bruselas retire su apoyo a Rajoy si él gana el 21-D

El candidato de JuntsxCat a presidir la Generalitat, Carles Puigdemont, reclamó ayer a la UE retirar su apoyo “acrítico, a veces inmoral”, al Gobierno de Mariano Rajoy contra el proceso soberanista si el independentismo gana las elecciones catalanas.

El presidente cesado lo dijo a mediodía durante un acto en las afueras de la ciudad flamenca de Brujas para presentar la candidatura que encabeza para el 21-D.

Hacer de todo

Acusó a la UE de dar “carta blanca” a Rajoy “para que le resuelva lo que para ellos es un problema. Le han dejado hacer de todo. Pues que vea que se le ha acabado el crédito al señor Rajoy el día 21, y que debe devolver este crédito”.

Y añadió que, si Europa pretende dar lecciones de autoridad moral ante países como China y Turquía, “lo que debe hacer es no permitir que en su casa se violen derechos civiles”, lo que aplaudieron los candidatos de la lista que le acompañaron durante el acto.

También aplaudieron el modo en que Puigdemont reclamó el apoyo de los votantes: “Si hay una lista per encima de todo el resto que el señor Rajoy no querría que ganase, esta es la nuestra”.

Por eso, afirmó que “el 21-D, el tripartito del 155 debe salir derrotado de las urnas”, en alusión implícita a PP, PSC y Cs.

Si los constitucionalistas pierden en los comicios, “¿sacarán sus garras untadas de autoritarismo?”, preguntó, y criticó la gestión de Rajoy y las declaraciones de los ministros de Exteriores y de Defensa, Alfonso Dastis y Dolores de Cospedal.

Puigdemont pidió que las elecciones sirvan para “pasar de los salvadores de la patria a los servidores”, y decir así a los catalanes “El Estado sois vosotros”.

Insitió en la UE, PP, Cs y PSC, al plantear a cualquiera que se presente a estas elecciones si aceptarán el resultado de las urnas: “Preguntad claramente” –dijo– a Miquel Iceta (PSC), Xavier García Albiol (PP), Inés Arrimadas (Cs), a Mariano Rajoy y al presidente de la CE, Jean-Claude Juncker.

“Si el 155 pierde estas elecciones, ¿esa noche se comprometen a derogar el 155? ¿Sí o no?”, y reivindicó el derecho de los catalanes de validar o no validar en estos comicios la intervención de la autonomía catalana con ese artículo de la Constitución.

El candidato defendió también su candidatura advirtiendo sobre las otras: “La alternativa del miedo está muy bien representada. La de la resignación, también; incluso sobrerrepresentada, y, si me lo permitís, sobrepublicitada en los medios de comunicación”

“Pero nosotros somos la alternativa de la esperanza de tanta gente”, dijo, y por eso defendió que su lista quiere responder a la transversalidad de los electores.

“Es una lista votable por una gran transversalidad de nuestros electores”, según Puigdemont, y añadió textualmente que estas elecciones escribirán la crónica de un siglo.

Al defender la unidad soberanista, dijo que el momento actual va más allá de los partidos y las siglas, y Puigdemont defendió una lista con la máxima transversalidad en que el máximo número de catalanes se sienta reflejado, y que puedan decir “En esta lista yo me reconozco”. l

Albiol acusa al líder del PDeCat de intentar “escaquearse” del debate

El líder del PPC, Xavier García Albiol, acusó al expresidente Carles Puigdemont de buscar excusas para “escaquearse” de celebrar un cara a cara con él cuando pone como condición que el debate sea en Barcelona.

“Los líos que él tenga con la justicia y las cuentas que tenga que pasar con la justicia son su problema y que se lo resuelva. Que no ponga excusas y que dé la cara”, apuntó, en referencia a unas declaraciones del expresidente.

Puigdemont ante la propuesta de Albiol para mantener un “cara a cara” replicó: “Yo le pediría al señor García Albiol que se comprometa con la democracia y se comprometa a que este debate yo lo pueda hacer en Barcelona”. l