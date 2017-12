Puigdemont pide el voto como “antídoto” a los que “descabezan y desinfectan”

El presidente de la Generalitat cesado y cartel de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, llamó ayer a usar “la papeleta como antídoto” ante los que pretenden “descabezar liderazgos políticos” o tratar a la parte de la población independentista de Cataluña con “desinfectante”.

En un mitin en una nave del Puerto de Tarragona, Puigdemont criticó así las declaraciones del ex ministro socialista Josep Borrell, quien dijo que “antes de coser las heridas hay que desinfectarlas”, y las de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que señaló que el PP ha “descabezado” a ERC y Junts per Catalunya y es el único que puede “seguir liquidando el independentismo”.

A través de videoconferencia desde Bruselas, Puigdemont fue especialmente crítico con el PSC, al que reprochó que haya pasado de “somos una nación a somos una infección”. “Y estos, los de la infección, son los que tienen el morro de decir que son los que llevarán a la reconciliación. Una vez desinfectados o liquidados, quizás sí que habrá reconciliación, pero con la mitad del país”, remarcó. “Cataluña no está enferma, está ocupada por gente a la que has dado apoyo para que nos pegue, nos veje y nos encarcele, y para que hagan con Cataluña lo que les dé la gana”, añadió Puigdemont en un mensaje a Iceta.

Por otra parte, el cabeza de lista de JuntsxCat, volvería a Cataluña para ser investido de nuevo presidente de la Generalitat si tuviera la mayoría asegurada de 68 diputados en el Parlamento autonómico, aunque no ganara las elecciones.

Lo explicaron fuentes de la candidatura a Europa Press una vez Puigdemont no contempla regresar a Cataluña antes de que se celebren los comicios o el mismo día, a pesar de que no podrá votar desde Bélgica al no haber cumplido los trámites para solicitar el voto en el extranjero.

Así, el regreso no dependerá solo del resultado electoral de JuntsxCat, sino también de que tenga los votos suficientes para ser investido, y, en consecuencia, de posibles pactos tras el 21-D. l

Cambian de módulo carcelario a Jordi Sánchez por el mensaje que grabó para un mitin

El expresidente de la ANC y número 2 de JuntsxCat para las elecciones catalanas, Jordi Sánchez, fue trasladado ayer de módulo en la cárcel madrileña de Soto del Real por difundirse un mensaje suyo grabado para un mitin del pasado viernes.

Según explicó a Europa Press su abogado, Jordi Pina, no ha hecho nada en contra del reglamento penitenciario, y castigarlo por eso es “una arbitrariedad total” que estudiará presentar una queja, mientras que el propio Sánchez ya le manifestó su voluntad de quejarse.

El letrado equipara este mensaje de audio a cualquier otro del resto de dirigentes independentistas que se ha leído estos días en actos públicos, aunque el soporte en que se emitió sea diferente, y además recordó que ERC emitió en un mitin otro audio del también encarcelado Junqueras.

Pina dijo que el viernes “le hicieron un registro personal en la celda buscando un móvil, que no tenía” porque él no grabó el mensaje, sino que Sánchez había transmitido a una persona por teléfono un texto para el mitin, que esa persona grabó en vez de transcribir.

Reiteró que su defendido tiene “libertad para comunicarse con el exterior”, por lo que calificó de vergüenza y castigo en toda regla que le hayan trasladado, del módulo 1 al 8. “Para un interno, después de dos meses en la cárcel es volver a empezar” porque rompe la rutina que había consolidado, y equivale a entrar de nuevo en una prisión, dijo. l