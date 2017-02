Rajoy y Puigdemont eluden confirmar que mantuvieron una reunión

Tanto el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, como su homólogo catalán, Carles Puigdemont, eludieron ayer confirmar las informaciones que apuntan a que el 11 de enero mantuvieron una reunión.

Así, Rajoy hizo hincapié en que él está dispuesto a hablar con el Gobierno catalán. “Quiero hablar, pero quiero hablar de los problemas reales y no de liquidar España”, reiteró el responsable del Ejecutivo.

En declaraciones en los pasillos del Congreso, tras responder a las preguntas de control, Rajoy fue preguntado en un par de ocasiones si esa entrevista se produjo, pero esquivó el asunto. “La posición, que hoy (por ayer) recoge un medio de comunicación, mía es la de siempre”, dijo, para añadir que él quiere tratar con el Gobierno catalán “los temas que afectan a la gente”.

preguntas insistentes

También Puigdemont evitó confirmar la noticia y se limitó a afirmar que no hay negociaciones formales entre ambos. “Las negociaciones ni están ni se las esperan”, explicó Puigdemont, que, al igual que Rajoy, rehuyó el tema en varias ocasiones ante el pleno del Parlament pese a que se lo preguntaron varios líderes políticos: Miquel Iceta (PSC), Lluís Rabell (SíQueEsPot) e Inés Arrimadas (C’s).

Puigdemont mantuvo sus reproches al Gobierno central por rechazar una consulta negociada con la Generalitat, y aseguró que la Generalitat mantiene su apuesta por el referéndum: “Votar votaremos”.

El interés de la sesión del control estaba centrado en que el presidente abordara esta cuestión, ya que “La Vanguardia” ha publicado que hubo una reunión, después de que la portavoz del Govern, Neus Munté, negara el martes “reuniones secretas”.

Sin embargo, Puigdemont no lo abordó explícitamente, aunque sí veladamente: “Hemos constatado que no hay interés para escucharnos. No hay propuesta de negociación. Ni ahora ni en el ha habido voluntad de diálogo” del Gobierno central.

Insistió en que convocará a los catalanes a las urnas para votar en un referéndum con o sin el aval del Estado: “Se trata de ir de veras, no de farol”, y acusó de falta de convicción democrática al Gobierno de Rajoy. n