Rajoy tiene “intención” de presentar en primavera los Presupuestos

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aseguró ayer en el pleno del Congreso que su “intención es presentar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado a tiempo para tenerlos aprobados a finales de junio”.

“Exactamente igual que el año. Entonces fuimos capaces de llegar a un acuerdo y eso fue bueno para España y bien valorado desde fuera. Me gustaría que esto volviese a suceder en los Presupuestos de 2018”, dijo, en respuesta al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, durante la sesión de control al Gobierno.



Sin apoyos

El líder de la coalición de izquierdas cuestionó que el Gobierno no haya llevado a las Cortes Generales un proyecto de Presupuestos por no contar con los apoyos suficientes pues, con apoyos o sin ellos, dijo, “su obligación es someter a debate” las cuentas. “Le tengo que pedir que hagan sus deberes”, aseguró.

Rajoy quiso dejar claro que “si no fuera posible llegar a un entendimiento” para aprobar unos nuevos Presupuestos, siempre estarán los de 2017, que considera “unos buenos Presupuestos” y que ya están prorrogados. Y además, añadió, “hay algunas otras decisiones que se pueden tomar por otros procedimientos previstos en la legislación”.

El presidente del Ejecutivo recordó que el acuerdo de estabilidad presupuestaria para 2018, conocido popularmente como techo de gasto, ya está aprobado y refrendado por las Cortes desde el mes de julio, y dijo que están “trabajando para conseguir los apoyos” para este “segundo paso”, la tramitación de las cuentas.

“Si usted quiere sumarse, será bien recibido”, dijo irónicamente Rajoy, recordándole que desde el 1 de enero los Presupuestos ya están prorrogados, tal y como establece la Constitución, y que por ello el Consejo de Ministros adoptó un acuerdo en su última reunión de 2017 “para instrumentar desde un punto de vista técnico esa prórroga”.



“Vengan a dar la cara”

Iglesias agradeció tal cita pues, dijo, la propia Carta Magna establece esa posibilidad de prórroga por falta de acuerdos, pero también “la obligación de someter a debate los Presupuestos” y al no haberlos presentado hasta ahora, expresó su sospecha de que en el Gobierno “se quieren escaquear”.

“Esa práctica del escaqueo implica que tenemos un Gobierno que no cumple la Constitución, un Gobierno ilegal” y criticó que, por otro lado, “no se atreven a tener una discusión sobre sus resultados económicos”.

Así, dijo que posiblemente al Gobierno “les interesan otras” cuentas, como “las que tomó el señor Bárcenas que le señalaban” a Rajoy “como receptor de cobros ilegales”. “Alguien que se ha financiado ilegalmente no debería jamás poner sus manos sobre las cuentas de los españoles. Pero si las pone, al menos venga a dar la cara”, espetó.