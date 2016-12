El rey denuncia que el independentismo desprecia los derechos de todos

El rey Felipe envió un mensaje claro al independentismo en su Mensaje de Navidad, al advertir de que en la España de hoy no son admisibles actitudes o comportamientos que “ignoren o desprecien los derechos que tienen y que comparten todos los españoles para la organización de la vida en común”.

Un día después de la “cumbre independentista” celebrada en el Parlament catalán, en la que partidos y representantes de la sociedad civil defendieron la celebración de un referéndum de autodeterminación, el monarca avisó de que “vulnerar las normas” que garantizan la democracia y la libertad de los españoles “solo lleva, primero, a tensiones y enfrentamientos estériles que no resuelven nada y, luego, al empobrecimiento moral y material de la sociedad”.

Símbolo de la unidad y permanencia del Estado, como le reconoce la Constitución española, Felipe VI afirmó que el progreso, la modernización y el bienestar “requieren siempre de una convivencia democrática basada en el respeto a la Ley, en una voluntad decidida y leal de construir y no de destruir, de engrandecer y no de empequeñecer, de fortalecer y no de debilitar”.

diálogo y entendimiento

“Superado” el bloqueo que impidió formar Gobierno durante casi un año y que llevó, por vez primera en la historia, a repetir unas elecciones generales, y ahora que la sociedad recuperó “serenidad”, el rey pidió a los partidos “diálogo” y “entendimiento” para “preservar e impulsar los consensos básicos para el mejor funcionamiento” del país.

Y eso exige, en opinión del monarca, un esfuerzo por parte de todos, no solo de los políticos, para cuidar y mejorar la convivencia, para lo que se precisa respeto. “Respeto y consideración a los demás, a los mayores, entre hombres y mujeres, en los colegios, en el ámbito laboral; respeto al entorno natural que compartimos y que nos sustenta. Respeto y consideración también a las ideas distintas a las nuestras”, enumeró.

“La intolerancia y la exclusión, la negación del otro o el desprecio al valor de la opinión ajena, no pueden caber en la España de hoy”, abundó el jefe del Estado en el mensaje que ha dirigido a los ciudadanos desde su despacho en la Zarzuela.

No obstante, el monarca se mostró “orgulloso” de las actitudes que vio en muchos compatriotas a los que ha visitado en este 2016 en diversos pueblos y ciudades. Gente con dificultades y problemas, pero también con “ganas de salir adelante”.

“Trabajadores y profesionales, hombres y mujeres que, con su esfuerzo sereno, durante estos largos y difíciles años, sin desfallecer ni resignarse, sostienen con gran dignidad y coraje a sus familias, sus vidas y sus trabajos”, añadió, reconociendo el “valor” que en la sociedad española tiene la familia, cuya ayuda “ha permitido a muchos sobrellevar los peores momentos”.

“He visto también, en muchos compatriotas, la decisión de asumir riesgos para crear o defender puestos de trabajo, y el valor para levantarse y reemprender la tarea después de haber visto destruidas obras hechas con ilusión y gran sacrificio”, abundó.

Por no citar los “innumerables ejemplos de solidaridad” de aquellos que realizan labores de voluntariado, la “vocación de servicio” de los servidores públicos, entre los que ha citado expresamente a los profesionales de la salud y a los profesores, así como a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.