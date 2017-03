Susana Díaz afirma que el PSOE tiene que tener claro a “quién se debe y a quién representa”

La secretaria general del PSOE-A y presidenta de la Junta, Susana Díaz, manifestó ayer durante un mitin en Sevilla, en homenaje al 28-F, que la gente quiere que el PSOE vuelva, pero que no vuelva “al pasado”, sino como un partido que sepa “de dónde viene, a quién se debe, a quién representa y qué es lo que quiere para Andalucía y España”. “Ese el PSOE que yo quiero, del que me siento orgullosa, y que entre todos vamos a seguir construyendo”, ha sentenciado.

Ha querido dejar claro que el PSOE es “su pasión” y el de todos los socialistas, pero que el compromiso siempre debe ser estar al servicio de los ciudadanos. Susana Díaz ha defendido además que son socialistas “sin apellidos y sin etiquetas”.

Susana Díaz se pronunció así durante su intervención en el acto organizado por el PSOE-A para conmemorar el Día de Andalucía, al que llegó acompañada por varios miembros de la Ejecutiva Regional, de los secretarios provinciales del partido y de algunos de los miembros de su Gobierno.

“El PSOE es mi pasión, nuestra pasión, pero nuestro compromiso es estar al servicio de los ciudadanos, siendo útiles a los ciudadanos y resolviendo sus problemas”, señaló Susana Díaz, quien quiso dejar claro que los socialistas andaluces siempre van a estar “sumando” y no van a estar dispuestos, desde lo que fue la lucha por nuestra autonomía y por la igualdad, a que ni Mariano Rajoy ni la derecha nos digan que hay que “resignarse ante nada”.

“No nos vamos a resignar”, ha sentenciado la dirigente del PSOE-A, abogando por un PSOE “unido y desacomplejado”. “Tenemos que defender siempre lo que somos, saber de dónde venimos y a dónde vamos”, apuntó.

Susana Díaz inició su intervención, que ha durado más de 40 minutos, manifestando que el “28-F es el orgullo de ser andaluces, y somos socialistas y andaluces, un doble orgullo”.

chaves y griñán

Manifestó que el PSOE-A es el “gran partido” de los andaluces porque puede decir “a boca llena que sabe de dónde viene y a dónde va, y ambas cosas no dan fuerza”, ante unos tiempos en los que algunos no quieren mirar a atrás, no les gusta lo que ven o no tienen nada que ver.

Tuvo palabras de recuerdo para los presidentes que la han precedido, como Plácido Fernández Viagas (en la etapa preautonómica), Rafael Escudero, José Rodríguez de la Borbolla y Manuel Chaves, porque le dieron “dignidad” a Andalucía y lucharon para que a esta tierra se la mirara de otra manera, algo que no fue “fácil”. Díaz también mencionó a José Antonio Griñán.

Relató que hace 40 años, todo estaba diseñado para una doble velocidad, con ciudadanos de primera y de segunda, pero los andaluces salieron a la calle para reclamar que querían ser iguales que el resto de España, y “esa es la fuerza del 28-F”.

“¿Hay algo más bello que sentirse andaluz de esa manera, no quedarnos solo para nosotros, sino compartirlo con los demás?”, preguntó la dirigente socialista, para quien el 28 de febrero “funcionó”.

Con el 28-F, según señaló, la aportación de Andalucía al modelo de España fue que todas las autonomías fueran iguales, y hace diez, con la reforma de su Estatuto de Autonomía, la aportación fue la lucha por mantener el estado del bienestar. n