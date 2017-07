Susana Díaz pide a Pedro Sánchez que no le haga elegir entre la lealtad al PSOE y a Andalucía

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y la presidenta andaluza, Susana Díaz, volvieron a dejar ayer claras sus posiciones políticas ante el debate territorial y en clave orgánica, aunque se cuidaron de guardar las formas y apelaron a la unidad del partido.

“Cuando yo escucho a Susana hablar de su historia vital, de las cosas que le mueven y le conmueven, al igual que a otros militantes, yo me reconozco en ella”, aseguró Sánchez, que apostilló: “Susana, tú y yo hablamos el mismo idioma, el de la igualdad y la fraternidad”. Por su parte, Díaz subrayó que “va a tener la lealtad” de todos los socialistas andaluces y a continuación acotó, “la mía la primera, compañero Pedro”.

No obstante, Susana Díaz pidió que no le haga elegir entre dos lealtades, en referencia al partido y a Andalucía. Díaz y Sánchez, que fueron rivales en las primarias socialistas, no se veían desde el pasado mes de junio con motivo del 39 congreso federal del partido, cuando mantuvieron una entrevista de menos de diez minutos. Los dos dirigentes socialistas coincidieron en el acto de clausura del trece congreso regional del PSOE andaluz, en el que Díaz revalidó el cargo de secretaria general y consiguió el apoyo del 91,1% para su Ejecutiva regional, en la que no incorporó a ningún “sanchista”, como tampoco en el comité director, máximo órgano entre congresos.

Modelo territorial

La principales discrepancias giraron en torno al modelo de Estado, que Sánchez definió como “una nación de naciones”, aunque no pronunció el término plurinacionalidad, y puntualizó este modelo sería garantía de la igualdad de los territorios y los ciudadanos.

La presidenta andaluza centró sus mensajes no solo en la igualdad y en la vigencia de la consecución de la autonomía plena andaluza, sino que hizo un llamamiento a los jóvenes socialistas para que salgan a la calle, como hace 40 años, y defiendan el lugar que corresponde a Andalucía.

También hizo un llamamiento a todos los ciudadanos que “se sienten de izquierdas” para que “valoren” cómo Andalucía hizo de “dique” durante la crisis económica “blindando derechos y peleando para que la recuperación llegue a las personas”.

“Hoy, el Parlamento de Andalucía tiene una mayoría de izquierda y, en cambio, algunos partidos de izquierdas prefirieron aliarse con el PP para tener ochenta días secuestrados al gobierno y al Parlamento, para intentar impedir los avances de la mano del PSOE”, reprochó a Podemos.

Mantener la unidad para que el PSOE vuelva a ganar las elecciones fue el mensaje compartido por ambos líderes, así como referencias a la condición de izquierdas del Partido Socialista.

Ambos culparon al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de utilizar la crisis como excusa para aplicar recortes, quitar derechos y “precarizar” la economía y el empleo. También coincidieron en reclamar un modelo de financiación autonómica “justa y que no castigue” a Andalucía, la derogación de la reforma local del PP y una financiación adecuada para los ayuntamientos.

Sánchez y Díaz llegaron juntos ayer al acto de clausura, que comenzó con más de una hora de retraso, y previamente compartieron espacio en un sala contigua con sus respectivos colaboradores, a la espera de que finalizara el recuento de votos de los órganos de dirección del PSOE-A.

Renovación

Un pequeño grupo de militantes esperaban a Pedro Sánchez a la llegada al plenario al grito de presidente, al igual que a la salida, aunque no pudieron verlo porque se marchó por una de las puertas laterales inmediatamente después de que el presidente de la mesa del congreso del PSOE-A, el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, cerrara el cónclave pidiendo a los delegados: “Salgamos a sudar la camiseta, a defender los colores y a ganar las elecciones”.

El PSOE completó ayer la renovación de seis federaciones, entre ellas la de Andalucía, Comunitat Valenciana y Extremadura, en medio de una apuesta por la plurinacionalidad de España, pues en su defensa han salido desde el líder, Pedro Sánchez, al presidente valenciano, Ximo Puig.

Ayer también se celebró el trece Congreso del PSOE de Cantabria en el que se proclamó como secretario general, el primero elegido en primarias por la militancia, a Pablo Zuloaga, un partidario de Pedro Sánchez, que llamó a “recuperar la calle”. Zuloaga es alcalde de Santa Cruz de Bezana desde 2015 gracias a un pacto con el PRC, IU-Ganemos y una agrupación independiente.