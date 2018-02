Dos testigos implican ante el juez a Junqueras y a Puigdemont en los preparativos del 1-O

Dos expertos en participación e informática vincularon al expresidente Carles Puidgemont y al exvicepresidente Oriol Junqueras en las reuniones técnicas para organizar el 1-O, durante su declaración como testigos antes el juez que investiga los preparativos del referéndum.

Fuentes jurídicas explicaron que ambos declararon ayer ante el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona y han ratificado lo que en su día afirmaron cuando fueron interrogados por la Guardia Civil, a quien el juez encomendó investigar la preparación del 1-O.

Estas son las primeras declaraciones ante el juez y en presencia de acusaciones y defensas desde que, el mes de febrero, el magistrado abrió la causa a raíz de una denuncia por las manifestaciones del exsenador de ERC Santi Vidal de que el Govern disponía de una partida presupuestaria camuflada para preparar el referéndum unilateral y las estructuras de Estado.

Los testigos son un experto en proyectos de participación ciudadana y un empresario informático que explicaron que el mes de agosto fueron convocados en el Palau de Pedralbes de Barcelona a una reunión a la que asistieron Puigdemont y Junqueras, además de la dirigente de

ERC Marta Rovira.

En esa reunión, añadieron los testigos, se les consultó cómo desarrollar la logística para una posible votación electrónica y anticipada en el referéndum de independencia del 1-O, suspendido por el Tribunal Constitucional.



Sistemas de votación

A diferencia de lo que declararon ante la Guardia Civil, en esta ocasión los testigos no han podido confirmar la presencia del exconseller de Justicia Carles Mundó, de ERC, en los contactos sobre la preparación técnica de la consulta, que fue suspendida por el Tribunal Constitucional.

En sus declaraciones ayer, los dos testigos reiteraron que no cobraron ninguna compensación económica porque finalmente no se materializó el encargo y tampoco aportaron documentación, si bien precisaron que guardan el proyecto y el presupuesto que hicieron para la Generalitat, según las mismas fuentes.

Uno de los testigos es un estudiante de la Universidad Oberta de Catalunya que desarrolla una plataforma para votaciones que había presentado en varios ayuntamientos.

Según este testigo, una persona que dijo llamarse “Jordi” contactó con él a través del teléfono móvil para preguntarle si podría trabajar en cualquier tipo de votación electrónica, tras lo que quedó en un bar de Sant Joan Despí donde le pidieron que aclarara si su sistema reunía las garantías para no admitir manipulaciones.

Al cabo de unos días lo citaron en la mencionada reunión de Pedralbes, donde se le preguntó si podía desarrollar la votación electrónica orientada al voto anticipado, tras lo que el testigo dio un presupuesto para el que pidió medio millón de euros.

A finales de agosto, técnicos del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información se volvieron a poner en contacto con él para analizar el proyecto, pero el testigo decidió no seguir adelante, porque el “timing” era casi imposible de cumplir y no les habían pagado.

El otro testigo era un empresario dedicado a la consultoría y los “smart contracts”, con el que contactó la Generalitat para desarrollar un “sistema de participación democrática mediante el sistema de blockchain”.